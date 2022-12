Com a persona que viu i sent la pilota, Toni Gaspar sempre ha tingut un tracte molt proper amb els pilotaris. Ahir, en condició de president de la Diputació de València, va rebre en la seu de la corporació provincial als campions de les competicions professionals més rellevants, cas de la Lliga, la Copa i l’Individual. I novament es va mostrar proper.

Però la d’ahir no va ser una recepció a l’ús. Més aviat va semblar una reunió entre amics, amb la relaxació i confiança que això implica. Probablement, perquè eixe va ser «segurament, el meu últim acte en la pilota com a president de la Diputació. El meu compromís amb la pilota va començar abans de ser president, des de l’alcaldia de Faura, i continuarà allà on estiga. Gràcies pel que feu, per la vostra dedicació i us anime que marqueu el camí pel qual ha d’anar la pilota per a aconseguir arribar encara més a la ciutadania, especialment a les comarques que no tenen tanta tradició de jugadors, però que gaudeixen veient una partida», va dir.

L’acte va ser més un comiat que una recepció, encara que Gaspar també va destacar la tasca feta des de la Diputació. «La pilota és el nostre esport, de cavallers i del qual han d’aprendre altres esports. Històricament ha sigut l’esport amb més suport des de la Diputació, independentment del color de la presidència. Això significa que cap partit polític pot apropiar-se de la pilota, ja que és del poble valencià i de vosaltres, els pilotaris».

El president de la Fundació per la Pilota, Juan Ureña, va acompanyar els campions: Puchol II, Santi, Carlos i Nacho en escala i corda, així com Tonet IV, Raúl, Murcianet, Ian i Brisca en raspall. No van poder acudir Soro III i Vicent. «Ací tenim una representació de jugadors que arriben de tot arreu de la Comunitat. Això ens diu que la pilota és un element vertebrador de tots els valencians. Des de la Fundació treballem per millorar el nostre esport i la situació dels pilotaris. Per això, el suport de la Diputació és fonamental per a desenvolupar esta tasca», va assenyalar Juan Ureña.