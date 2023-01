L’estrena de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda va deixar una victòria per l’equip de Pedreguer-masymas al trinquet de Vila-real. Giner, Javi i Conillet es van imposar a la formació representativa de Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, amb un resultat de 60-45 que deixa als alacantins com als primers líders.

Els pedreguers van fonamentar el triomf gràcies al seu acoblament i seguretat com a trio. Amb Giner com el més destacat, els blaus es van escapar en el marcador amb 45 iguals, ja que van saber tancar quinzes amb més eficàcia que els contrincants. Abans, la partida havia estat igualada, amb avantatge per als dos combinats.