La Lliga CaixaBank continua avançant en la disputa de la primera ronda i apretant-se en les posicions de privilegi de la classificació. Ara en són tres els equips que igualen a punts en el lideratge de la classificació d’escala i corda després de la victòria d’ahir a Dénia per 60-40 de l’equip de Pedreguer-masymas de Giner, Javi i Conillet davant el trio local de Francés, Santi i Carlos.

Els dos equips van arrancar igual de forts i es van repartir els quatre primers jocs i les ovacions del públic per la qualitat dels intercanvis. A continuació, però, la partida es va fer molt blava. Tant, que Giner, Javi i Conillet van sumar quatre jocs consecutius per a deixar el marcador en un clar 25-45.

En este tram és on es va decidir la victòria i els punts. El trio de Pedreguer es va mantenir segur i contundent, a més en les tres línies, que aportaven segons el moment. Enfront, però les errades es van succeir, a més de manera nombrosa, així com les idees per a trobar forats i amagatalls per a acabar el quinze.

Això sí, Francés, Santi i Carlos van tornar a demostrar que són un equip amb molt de potencial. Van recuperar les prestacions del començament i la punteria, per a apropar-se en 40-50.

Però Giner, Javi i Conillet estaven massa bé per a deixar-se remuntar i van pujar una marxa per a evitar problemes i adjudicar-se el triomf, que els permet empatar amb els equips que des del dissabte lideren la classificació, el de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Héctor i el d’Almussafes amb De la Vega, Tomàs II i Bueno. Francés i els seus companys es queden sisens.

Hui, raspall

Hui és torn per al raspall i per a enfrontar al trinquet de Xeraco a la formació d’Oliva de Salelles II, Brisca i Sergi contra la de Castelló de Marrahí, Raúl i Marc. Esta és partida per a situar-se dalt o quedar-se a l’abast dels equips que estan lluitant per abandonar els llocs de perill.