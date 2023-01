No és fàcil guanyar en la XL Lliga CaixaBank de raspall. Tant és així que l’equip de Barxeta, amb Vicent, Seve i José, va haver d’esperar a la tercera jornada per a adjudicar-se els dos punts. El 30-25 sobre el combinat del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio, al trinquet de La Llosa de Ranes, va suposar l’estrena del caseller de victòries per part dels barxetans.

Un triomf que va vindre en l’últim joc de la partida amb un val i net des del rest per a premiar la gran actuació de Vicent i Seve. I és que Barxeta va frenar l’eixida amb força dels genovesins, els quals s’havien apoderat dels dos primers tantejos. Barxeta va capgirar el lluminós i es va situar amb 20-10, però quan altres hagueren abandonat, Tonet IV no. El número u va enrederir-se per agafar més jocs i ajudar a Ian davant els envits rivals, i això va derivar en els 25 iguals. Ambdós trios queden amb tres punts.