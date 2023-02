No hi ha treva en la XL Lliga CaixaBank de raspall. De nou, l’espectacle va estar garantit ahir al trinquet d’Oliva. Un 30-25 on l’equip representatiu del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio, va superar al combinat de La Llosa de Ranes, amb Iván, Murcianet i Ricardet, en una partida que va haver de decidir en l’últim tanteig i on ambdós trios van dominar el marcador en situacions diferents de la partida.

Iván i companyia van ser els primers a pegar en el marcador. Els dos tantejos inicials van caure en favor dels llosers i, tot i que els genovesins van retallar distàncies, els ahir blaus augmentaren la distància del lluminós a 15 per 5. Això es va fonamentar amb una actuació quasi perfecta línia per línia. Murcianet estrenyia a Tonet IV perquè este no poguera avançar i atacar, mentre que Ricardet era prou efectiu al capdavant. Així mateix, Iván creuava fàcilment la canxa des del rest i feia valdre el factor de la treta des del dau, tot i la grandària de la canxa olivera. Això no obstant, no vol dir que Ian, Tonet IV i Bossio no jugaren, sinó que no controlaven als contraris.

Un fet que va canviar a continuació. Tot i que els llosers disposaren d’un val i 15, Tonet IV va enlairar la bandera del número u per a tombar-lo. Els galons dels mitgers es van fer de notar i amb l’ajuda de Ian, tornant i allargant la pilotada, es va igualar a 15. Murcianet es va apagar i això va fer créixer a Tonet IV per a situar el 25 per 15, però els blaus no havien dit l’última paraula. La reaparició de Murcianet va sumar-se a l’actuació esplèndida d’Iván per a igualar a 25. La victòria es va definir a força de carregar, tot i que amb fortuna perquè la galeria va escopir diverses canonades d’Iván.

Amb este resultat, La Llosa de Ranes puja un lloc en la classificació i es queda en la segona posició en la fase regular. Per la seua part, El Genovés també escala una plaça al tauler per a tancar les queden accés a les semifinals, és a dir, quarts. Ambdues formacions queden amb cinc punts, a un del lideratge, encara que el coeficient de jocs justifiquen la distribució classificatòria. Cal destacar que els genovesins obrin un marge de dos punts amb el següent classificat i escapen del pou.