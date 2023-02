La ronda inicial de la Lliga CaixaBank continua acumulant partides de manera que s’apropa el moment de decidir quin equip quedarà eliminat en cada modalitat. Encara és prompte per a descartar a algú, però ahir es van adjudicar les primeres places de la segona ronda del torneig a raspall. Tres concretament, després de la victòria a Xeraco per 30-15 de l’equip de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor davant la formació local amb Montaner, Canari i Ibiza.

La partida va ser bona i igualada tot i els tres parcials de diferència. Va predominar prou el joc del dau així com el traure, i esta és la raó principal del desenllaç, que és més folgat en el número que en el nivell que van oferir els dos equips.

Vercher, Lorja i Néstor van començar al dau i van sumar. A continuació van anotar des del rest per a ficar el marcador en 10 per cap. Esta va ser l’única ocasió en la qual es va trencar la treta dels altres. A partir d’ací, encara que hi hagué intensitat i bons intercanvis, va manar el trio que ocupava el dau i que pegava primer, de manera que els de Xàbia van anar per davant amb un avantatge d’entre dos i tres jocs.

Este resultat deixa a Vercher, Lorja i Néstor al capdavant de la classificació amb 8 punts i amb la presència assegurada en la segona ronda. Per la seua part, Montaner, Canari i Ibiza continuen cuers a falta d’una partida per jugar. El pitjor de tot és que els de Xeraco, amb 3 punts, depenen dels equips que estan per damunt.

Este desenllaç també atorga la passada al trio de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet i al d’Oliva de Salelles II, Brisca i Sergi, amb 7 i 6 punts respectivament.

Escala i corda

La competició germana d’escala i corda també va tindre ahir partida. Va ser al trinquet de La Pobla de Vallbona on la formació de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II va superar per 60-45 la representativa de Benidorm de Pere Roc II, Jesús i Héctor. El duel va ser molt bó i amb alternança en el domini, que primer va ser per als de Benidorm i en la segona meitat per als de Montserrat, que van remuntar un 40-25 en contra.

Pere Roc II, Jesús i Héctor continuen liderant la classificació amb els 7 punts que ja hi tenien mentre que la victòria permet que Marc, Pere i Monrabal II s’allunyen en 2 punts, almenys de moment de la plaça eliminatòria.