La Lliga 2 és principalment un aparador per als joves que treballen per a arribar a la primera línia de la pilota professional. Això no exclou la presència d’alguna figura que s’ha quedat sense opcions de jugar la Lliga CaixaBank i fins i tot n’hi ha pilotaris que alternen els dos campionats.

Sembla que així tornarà a ser en l’edició 2023, segons s’informa des de la Fundació per la Pilota Valenciana, que manté este segon escaló amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. La prioritat són els joves i la seua progressió. Per tant, els set equips de cada modalitat estaran compostos majoritàriament per aspirants a figura. Configuració La configuració es donarà a conéixer més endavant. En raspall es jugarà per parelles i en escala i corda en trios, perquè s’ha optat per potenciar la figura del feridor. El sistema de competició serà de lliga regular, amb enfrontament de tots contra tots, per a determinar els quatre millors equips que accediran a les semifinals. L’inici està previst a finals del present mes de febrer i la conclusió en dates semblants a les de la Lliga CaixaBank, que celebrarà les finals en el mes d’abril. Els equips de raspall ja estan configurats, però no anunciats. I en els d’escala i corda, cinc formacions ja estan confeccionades. Per a les restants n’hi ha quatre escaleters que aspiren als dos llocs vacants i se’ls jugaran en unes eliminatòries prèvies. Anada i tornada Les eliminatòries es disputaran a anada i tornada entre hui i el pròxim dijous al trinquet Pelayo. Esta vesprada, la sessió començarà amb Pablo de Borriol i Morret enfrontant-se a Capellino i Muedra II. A continuació, Vicent de Vinalesa i Álvaro Mañas jugaran contra Carlos Donat i Javi Campos. Si en l’anada guanya un equip i en la tornada l’altre, independentment del resultat, hi haurà un desempat en acabar la segona partida.