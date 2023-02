El moment actual de la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda es viu amb la calculadora en la mà. La igualtat present a cada resultat obliga a traure les matemàtiques, encara que amb dues jornades més per davant hi ha dos equips que ja respiren tranquils. És el cas de La Pobla de Vallbona, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, i de Benidorm, amb Pere Roc II, Jesús i Héctor, són els afortunats. Ambdues formacions es van enfrontar a la localitat benidormera amb victòria per als poblans per 60-40. Això no obstant, la derrota a Llíria del conjunt representatiu de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, per 60-40 contra Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, va atorgar el bitllet als de la Marina Baixa.

Classificació Per a tot açò, cal tindre que l’últim classificat és Dénia, amb Francés, Santi i Carlos, guarda tres punts i dues jornades més per davant, és a dir, quatre punts en joc. La Pobla de Vallbona és líder i l’única formació invicta a ambdues modalitats. No poden ser assolits. En el cas de Benidorm entren en joc les caramboles. Pere Roc II i companyia tenen set punts i totes les partides de la primera volta completades. Així no podrien sumar més unitats, però tampoc veurien afectat el coeficient de tantejos que és de 10. Dénia podria superar-los en la classificació, però hi hauria de guanyar els dos duels pendents. Això no obstant, una d’eixes partides és contra Vila-real, amb només este duel pendent, cinc punts i un coeficient negatiu de 10 jocs. Tenint en compte açò, només un dels dos podria sobrepassar als benidormers, per tant classificats. El Genovés condemna a l’equip de Xeraco La XL Lliga CaixaBank de raspall viurà una última jornada relaxada en la qual no competirà l’equip de Xeraco, amb Montaner, Canari i Ibiza. Precisament, el descans que li pertoca als de la Safor, els descarta per a la classificació per a la segona fase. Una condemna provocada per la derrota contra el trio representatiu del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio, en una partida disputada al trinquet d’Oliva. Els xeraquers tanquen el tauler amb tres punts i amb cap oportunitat de sumar més, això significa que el quadre de la següent fase queda definit amb la resta d’equips de la Lliga de raspall. Montaner i companyia estaven obligats a guanyar als genovesins, sense que estos puntuaren. Això no va resultar perquè en una partida dauera, amb 15-10, Ian, Tonet IV i Bossio van tancar l’únic tanteig des del rest. Ara, els de la Costera pugen al tercer lloc amb set punts.