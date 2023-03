La Lliga CaixaBank d’escala i corda es va traslladar ahir fins a Castelló per a commemorar les Festes de la Magdalena i va obsequiar els presents amb una molt bona confrontació protagonitzada pels equips d’Almussafes, amb De la Vega, Tomás II i Bueno, i de Pedreguer-masymas, de Giner, Salva i Conillet. Molt bona, fins al moment en el qual es va suspendre amb el marcador en iguals a 45 i a quinzens en el joc, a causa de la interrupció en la il·luminació del trinquet municipal.

Els sis pilotaris i els feridors Marc i Muedra II mereixen un esment especial pel nivell que van oferir en un recinte no habitual i poc tocat.

Dues interrupcions abans de la suspensió

Els jocs estaven sent de qualitat i el duel entre De la Vega i Giner un autèntic espectacle. I va arribar la segona interrupció de la llum, moment en el qual l’entitat organitzadora va suspendre la partida. «Els jugadors han fet l’esforç de parar i reprendre en una ocasió per deferència cap al públic, però hem decidit suspendre després de la segona anada de la llum per a preservar la salut dels pilotaris, ja que parar de nou i tornar a jugar podria ocasionar alguna lesió. Com el marcador reflectia iguals en jocs i en quinzes, contemplem la possibilitat de repetir la partida en una data i lloc adequats», expliquen des de la Fundació.

Félix, recentment retirat, va rebre un homenatge de l’afició de la Plana abans de la partida de la Lliga

Hui, raspall

Hui també hi haurà partida de la Lliga CaixaBank, però en la modalitat a raspall. Serà al trinquet d’Oliva, on l’equip del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio s’enfrontarà al trio local de Salelles II, Brisca i Sergi.

Les necessitats són per al trio de casa, que acumula solament un punt i en el cas de perdre s’allunyaria un poc més de les quatre places que donen accés a les semifinals. Per a la formació del Genovés, amb tres punts en el seu caseller, és una oportunitat magnífica de consolidar-se en els llocs de privilegi.

Lliga2

La Lliga2 va completar ahir la disputa de dos partides. En la modalitat de raspall, Rafa i Momparler van superar Bonillo i José per 25-15 al trinquet de Xeraco. I en escala i corda, Pablo de Borriol, Monrabal II i Álvaro Mañas es van imposar per 60-50 a Héctor de Sueca, Guillermo i Morret a La Pobla de Vallbona.