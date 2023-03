Al trinquet de Vilamarxant es va acabar de jugar ahir la partida de la Lliga CaixaBank d’escala i corda suspesa el passat dia 13 a Castelló de la Plana. El duel es va reprendre en iguals a 45 amb els dos equips necessitats de punts per a mantenir les opcions en la lluita per a accedir a les semifinals. Tot i que ambdós ho tenien bé per a sumar, almenys un punt, que s’aconsegueix arribant al joc 50, solament va anotar el conjunt de Pedreguer-masymas de Giner, Conillet i Carlos, que va impedir que el d’Almussafes amb De la Vega, Tomàs II i Bueno fera cap parcial. Per tant, 60-45 en el marcador final.

Quadre de semifinals Amb este desenllaç i solament tres jocs disputats s’ha definit el quadre de semifinalistes. Ja se sabia que l’equip de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo tenia la passada assegurada. Ara, també han certificat la seua classificació els guanyadors de la partida i representants de Pedreguer, així com l’equip de La Pobla de Vallbona de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari i el de Montserrat amb Marc, Pere i Monrabal II. En la creu de la moneda, De la Vega, Tomàs II i Bueno s’han quedat sense opcions matemàtiques per culpa de no fer ahir un joc. I amb ells, tampoc estaran en la fase final els representants de Benidorm, Pere Roc II, Jesus i Héctor, encara que l’eliminaciò d’este trio ja era coneguda. Ara cal concretar l’ordre de classificació dels quatre semifinalistes, perquè el primer de la taula s’enfrontarà al quart i el segon contra el tercer. La incògnita es resoldrà entre el divendres, dissabte i el diumenge, que és quan es disputaran les tres partides de la darrera jornada de la ronda en curs als trinquets de Vila-real, Pelayo i La Pobla de Vallbona. Raspall En la Lliga de raspall, ahir va començar l’última jornada de la segona ronda amb l’enfrontament a Castelló de Rugat entre els dos millors equips. Va guanyar el de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor, que va deixar en 10 al de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet. La classificació continua igual, amb els vencedors primers i invictes, els derrotats segons i ambdós classificats per a les semifinals.