Amb la conclusió de la fase regular de la Lliga CaixaBank va quedar definit el quadre de semifinalistes i els emparellaments, que en cada modalitat enfrontarà el primer classificat contra el quart i el segon contra el tercer. Ara, la Fundació per la Pilota, que organitza la competició, ha anunciat les seus de les quatre eliminatòries, així com de les finals. El títol a raspall es decidirà al trinquet de La Llosa de Ranes i el d’escala i corda a Pelayo.

Semifinals d'escala i corda

Les semifinals del joc per dalt corda es disputaran als trinquets de Vilamarxant, Pedreguer, La Pobla de Vallbona i Dénia. Una enfrontarà l’equip de Vila-real de José Salvador, Nacho i Guillermo contra el de Pedreguer-masymas amb Giner, Javi i Conillet. En l’altra, el conjunt de Montserrat de Marc, Pere i Monrabal II jugarà contra el de La Pobla de Vallbona de Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari.

Semifinals de raspall

Per la seua part, les eliminatòries a raspall tindran lloc a Xeraco, Oliva, El Genovés i Piles. Un dels finalistes eixirà del duel entre el trio de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor i el d’Oliva amb Salelles II, Brisca i Sergi mentre que l’altre serà el vencedor de l’eliminatòria entre la formació del Genovés amb Ian, Tonet IV i Bossio i la de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet.

Dos trinquets per semifinal

Amb dos trinquets per semifinal, es manté el format d’anada i torna i també l’obligació d’aconseguir dos victòries. Això significa que si l’equip que va perdre la primera partida s’imposa en la segona, a continuació es jugarà una pròrroga al millor de tres jocs.

Ara cal ubicar estos enfrontaments en els trinquets esmentats, la qual cosa es realitzarà demà mitjançant un sorteig. Amb les seus també s’establiran les dates de les partides, encara que el més probable és que comencen el segon cap de setmana d’abril perquè esta setmana s’ha parat la competició per la disputa del X Mundial de Pilota a Alzira.

Lliga2

El que no para és la Lliga2, que ahir va completar dos partides. En raspall i al trinquet de Xeraco, David i Sergi van superar Bonillo i José per 25-20. A La Pobla de Vallbona, en escala i corda, Mario, Héctor i Javi Campos van guanyar Julio Palau, Carlos i Guillem Palau per 60-40.