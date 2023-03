El X Mundial de Pilota a Mà arranca aquest dimarts a Alzira. 19 delegacions competiran durant cinc dies plens d'activitat a la capital de la Ribera Alta, a les modalitats de joc internacional, frontó, one wall i llargues, des del 28 de març a l'1 d'abril.

El dilluns de vesprada es va celebrar la cerimònia d'inauguració al trinquet alzireny. Argentina, Bèlgica, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Equador, Euskadi, França, Anglaterra, Mèxic, Itàlia, Països Baixos, Paraguai, Portugal, Puerto Rico, Quebec, Uruguai, Veneçuela i la Comunitat Valenciana van rebre el reconeixement del nombrós públic assistent.

El capítol d'autoritats present va estar encapçalat pel secretari d'Estat per a l'Esport del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Franco; el secretari Autonómico de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Ximo López; el director general d’Esport de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya; el diputat de Joventu i Esports de la Diputació de València, Andrés Campos; el president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Txema Peláez; l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez García; el regidor d'Esports, Fernando Pascual; Joan Baldoví, diputat al Congrés; Alberto Soldado, presidente de la CIJB, o Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana.

Primeres modalitats

Aquest dimarts, les primeres modalitats que es posaran en marxa seran les de joc internacional i frontó, tant masculí com femení. El Poliesportiu Venecia serà l'epicentre de l'activitat dimarts i dimecres. Dijous i divendres, el recinte firal i el Poliesportiu Pérez Puig acolliran les partides de one wall i llargues. Per a dissabte quedaran les finals de llargues, a la Plaça Generalitat d'Alzira.