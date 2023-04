La Lliga és la competició per equips amb més rellevància. Tres jugadors contra altres tres. Si una peça falla, estàs perdut. És per això que la trajectòria de la formació de Xàbia, amb Vercher, Lorja i Néstor, a la XL Lliga CaixaBank de raspall és tan bona. La conjugació que forma este trio els transforma en un bloc sòlid amb molt poques fissures i, en conseqüència, difícil de superar. Els xabiencs van tornar-ho a demostrar-ho en l’anada de les semifinals cap al títol. Vercher, Lorja i Néstor van guanyar al combinat representatiu d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Sergi, els quals actuaven com a locals, amb un resultat de 30-15. Això significa que Xàbia s’emporta la primera de les dues victòries necessàries per a optar a un lloc a la final.

Això no obstant, els xabiencs encaren la resta de l’eliminatòria amb el pit unflat després del que es va veure ahir a Oliva. I és que les previsions no eren favorables per a ells. Tot i acabar invictes en la segona fase, les sensacions sobre el trinquet oliver no ajudaven a creure a continuar amb la regularitat mostrada. L’amplària del recinte perjudicava les virtuts dels membres de Xàbia i afavoria les característiques dels olivers.

La partida

Tal volta per això, l’inici de Vercher, Lorja i Néstor va ser esclatant. El lluminós va situar-se amb 15 per cap en tres jocs on van haver de capgirar un 30-15 en contra, però on van tancar els ‘val’ a la primera oportunitat que van disposar.

La defensa numantina dels rojos era massa per als blaus. I és que la victòria es va fonamentar en el bon repartiment de tasques. Néstor s’encarregava de buidar el joc contrari amb prioritat a l’hora de buscar la careta i obligar a l’esquerra de Salelles II. Lorja va ser un autèntic guerrer, tant a l’hora de defendre, com buscant els forats per davant. L’arma definitiva era Vercher per a travessar la canxa, només podia.

Amb tot açò, Oliva no es va rendir. Salelles II liderava i quan Brisca va sumar-se a tancar quinzes, això també va ajudar que Sergi s’activara. La reacció es va quedar amb el 25 per 15 i en l’últim joc, els blaus es van precipitar i els rojos van aplomar els nervis per a guanyar.