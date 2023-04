La fase regular de la XXXII Lliga CaixaBank d'escala i corda va acabar amb quatre equips més destacats que la resta. Òbviament, aquells que formen part del quadre de les semifinals van ser els millors sobre la canxa, però és que, a diferència del raspall, els bitllets van repartir-se abans d’hora. Així, esta setmana comencen les anades d’unes eliminatòries que decidiran als combinats que lluitaran pel títol final.

Primera semifinal

La primera prova arriba el pròxim divendres al trinquet ‘El Rovellet’ de Dénia. En este cas, el primer de la classificació es veurà les cares amb el quart posicionat. És a dir, l’equip de Vila-real, amb José Salvador, Nacho i Guillermo, contra el representatiu de Pedreguer-masymas, amb Giner, Javi i Conillet.

Els pedreguers van ser els últims en classificar-se, encara que abans de la jornada final, i ara recuperen a Javi. Els vila-realencs van ser el trio que millor va acabar la segona fase. No obstant això, l’única derrota dels de Salvador va arribar de mans de Giner.

Segona semifinal

Una vegada es resolga la primera de les anades, la segona semifinal es trasllada al trinquet de La Pobla de Vallbona. El combinat local, amb Puchol II, Álvaro Gimeno i Hilari, es batrà amb el conjunt de Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II, en un duel que significa el tercer contra el segon de la fase regular, respectivament.

Els montserratins van anar de menys a més, concloent la segona fase amb un gran estat de forma.En cas contrari, els poblans van fer una primera fase impol·luta i les derrotes van vindre amb la segona avançada, amb els de la Ribera Alta com a botxins.

Lliga2

Més enllà de la Lliga, el calendari intersetmanal continua hui al trinquet de Castelló de Rugat. En este cas, la modalitat de raspall cobra protagonisme amb una partida de la III Lliga2. David i Sergi s’enfronten amb Ramón i Ibiza (17.00 hores) en un duel que mesura als dos últims al tauler.

David i Sergi són sexts amb tres punts i disputaran la seua última partida de la fase regular. Per la seua part, Ramón i Ibiza no guarden cap unitat al caseller per a ocupar el fanalet roig al tauler. Tenint en compte la resta de partides que encara queden en joc, ambdues parelles estan fora de la lluita per les semifinals.