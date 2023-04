La Lliga CaixaBank de raspall espera la resolució del títol el pròxim diumenge al trinquet de La Llosa de Ranes encara que els sis protagonistes es veuran hui les cares en el tradicional acte de presentació de la final que tindrà lloc en la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. La formació de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor vestirà de roig en la batalla definitiva pel títol i, entre els tres, Paco Lorja és qui més podrà parlar de sensacions i experiències en un dia tan especial perquè acumula tres finals disputades en les edicions 2018, 2019 i 2020. Això sí, totes les va jugar de punter. La quarta, la del diumenge, serà la primera com a mitger, ubicació en la qual s’ha consolidat en les tres últimes temporades. En cas de guanyar també seria el seu primer títol de campió, perquè va caure en les tres.

Els seus companys sí que podran expressar quin és el sentiment quan un es proclama vencedor de la màxima competició per equips. Ambdós la van aconseguir formant en el mateix equip en l’any 2021. En aquella ocasió, Canari va ser l’encarregat de jugar al mig.

En el trio de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet, el pilotari del Genovés és qui té més a dir en això de disputar finals perquè n’ha completat tres, les dels anys 2018, 2019 i 2021. I, atenció, les va guanyar totes. Sempre ha jugat en la punta, on probablement és el jugador més decisiu des de fa uns anys.

Murcianet també ha tocat la glòria en la Lliga amb la consecució del títol de la passada campanya. Però enguany es troba en disposició d’estrenar-se com a mitger, posició en la qual ha debutat i on està rendint a la perfecció.

Iván és l’únic dels sis contendents que s’estrena com a finalista, encara que no ha de sorprendre a ningú que estiga al corrent de l’actualitat de la pilota professional perquè el salt qualitatiu del jove d’Ontinyent en les dos últimes temporades ha estat espectacular.

La seua progressió ha sigut tan bona que amb vint-i-un anys ja ha aconseguit una Copa, la competició que és com la Lliga, però en format per parelles, mentre que a finals de l’any passat va guanyar el nou Campionat Mà a Mà.

El raspall s’abona a jugar la pròrroga

La final de la Lliga CaixaBank de raspall ja té cartell. A la presència de l’equip de La Llosa de Ranes amb Iván, Murcianet i Ricardet cal afegir la del trio de Xàbia de Vercher, Lorja i Néstor, que va aconseguir la classificació a Xeraco. La partida la va guanyar per 30-10 el conjunt d’Oliva de Salelles II, Brisca i Sergi, que van forçar la pròrroga. I en l’afegit al millor de tres jocs, dos van ser per als de la Marina, que el pròxim diumenge estaran jugant per proclamar-se campions al trinquet de La Llosa de Ranes.

El duel no va ser dels millors que s’han presenciat durant la competició, però el públic va eixir encantat del trinquet de Xeraco per la intensitat, l’emoció i la tensió amb la qual es va jugar. En veritat, va ser una partida de les que fan afició, principalment per l’ambient i l’entrega dels protagonistes.

Pel que respecta a la partida, a la tornada de la semifinal pròpiament dita, Salelles II, Brisca i Sergi van jugar més, encara que no tant com per a imposar-se per quatre parcials de diferència.

El primer joc va ser un espectacle, amb Vercher, Lorja i Néstor sumant al dau en el cinqué val. A continuació, Salelles II, Brisca i Sergi igualaven a 5 amb facilitat, carregant sense donar opció als d’enfront de passar a l’atac. I en el parcial següent, els d’Oliva tornaven a anotar en un altre gran parcial després de tombar el val en dos ocasions.

A partir d’ací, Salelles II, Brisca i Sergi es van apoderar a poc a poc de Vercher, Lorja i Néstor. Els d’Oliva atacaven més, tornaven pilotes amb solvència i, sobretot, van gestionar els moments importants, de molta tensió, i n’hi hagué uns quants. Així les coses, victòria merescuda i pròrroga.

Els tres jocs per a decidir la semifinal van ser una meravella, no tant per la seua qualitat sinó pel patiment dels pilotaris i la comunió amb el públic, que celebrava cada quinze. El trio de Vercher va guanyar la reballada i ràpidament va anar al dau, on va sumar. I en el parcial següent, ‘val i lo altre’ per als de Xàbia, però finalment va igualar a 5 Oliva. En el cara o creu, dos tretes directes de Vercher van encarrilar la victòria que van completar Lorja i Néstor.

Murcianet brama i a la final

És molt difícil guanyar a Tonet IV. Una autèntica bèstia, només pot ser domat per altre animal. Més si cap quan juga a casa i ha deixat darrere els temors per la lesió que arrossegava en l’anada. Murcianet es va confirmar com la promesa que ja és una alternativa al mig en superar al número u. Tot i caure en la tornada de la XL Lliga CaixaBank de raspall per 30-5 contra l’equip del Genovés, amb Ian, Tonet IV i Bossio, els representatius de La Llosa de Ranes, és a dir, Iván, Murcianet i Ricardet, van saber reiniciar en la pròrroga per imposar-se per dos jocs i ser els primers finalistes.

La victòria en l’anada donava als llosers eixa alternativa que van aprofitar. Després d’una partida on els genovesins van manar en el marcador, Iván i companyia convertir la lluita en cada quinze en el domini que abans no havien pogut tindre. Uns jocs extres replets d’alternatives per a cada costat. Els tres jugadors blaus estaven activats, però sobretot Murcianet, encés en flama, per a tombar la defensa roja i sentenciar amb una pilota parada. El mitger bramava d’emoció i feia esclatar l’escala, plena d’aficionats que anaven amb el de Castelló.

Abans de tot açò, la tornada de les ‘semis’ va començar repartint-se el dau. A partir d’ací, els del Genovés van ser més eficaços a l’hora de tancar quinzes decisius i minvar la moral contrària. Ian disparava de manera elevada per evitar els mitgers i així era un duel d’Iván contra el rest i d’un Tonet IV imperial, mentre que Bossio intervenia amb autoritat en els moments indicats.

Lliga2

Així mateix, el trinquet del Genovés també va viure el triomf de Bonillo i José (25-5) sobre Ximo i Rafa G. en la III Lliga2 de raspall.