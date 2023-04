Tal volta siga molt repetitiu dir que la millor competició per equips en la pilota professionals, sol resoldre’s amb aquells jugadors que formen un bloc sòlid. Almenys, així ha sigut per als dos finalistes que competiran pel títol de la XL Lliga CaixaBank de raspall. Una idea que es reforça les paraules dels membres dels representatius de Xàbia (Vercher, Lorja i Néstor) i de La Llosa de Ranes (Iván, Murcianet i Ricardet) ahir en la presentació de la partida on es descobrirà al campió, la qual va tindre lloc en la seu de Conselleria de Cultura, Educació i Esports de la Generalitat Valenciana.

Declaracions dels protagonistes «Sobre el paper no teníem el nom perquè ens consideraren favorits, però en la Lliga preval la regularitat. Són quasi cinc mesos en els quals hem format un gran equip. Juguem a gust i cadascun fa el seu treball. L’esport és així, no sempre passa el que es pensa», així va obrir Vercher el torn dels pilotaris. En la part contrària, Ricardet va opinar que els xabiencs són un bloc compacte, però que «depenen bastant del traure fort de Vercher. Nosaltres haurem de parar-ho com puguem, serà d’allò més difícil de la partida. A partir d’ací hem de desplegar el nostre joc com a equip». Així mateix, Murcianet i Lorja van valorar el seu debut en una final com a mitgers. Un altre que també s’estrena per a lluitar per la Lliga és Iván, resultat de la confiança que guarda en si mateix i al gran nivell que «hem tingut, els dos equips hem sigut molt regulars i crec que som justos finalistes. Nosaltres ens hem compenetrat molt bé i així ha de ser en la final». «Els dos finalistes juguem en equip i esta és l’arma més difícil de superar. Caldrà treballar-se el quinze perquè en el mínim error et poden fer mal. Saber refer-se de moments dolents també és important en una final», va afegir Néstor. Autoritats L’acte també va comptar amb les intervencions del director d’Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas; el secretari autonòmic de Cultura i Esport de la Generalitat, Ximo López; i el president de la Fundació per la Pilota, Juan Ureña. També van assitir a la presentació el director general de l’Esport de la Generalitat, Josep Miquel Moya, i Salvi Pardo, primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes.