Un dia després que la Federació de Pilota Valenciana i la Fundació Per la Pilota tornaren a creuar sengles comunicats reavivant la polèmica per l’organització de les Lligues Professionals d’Escala i Corda i Raspall, ahir li va tocar el torn a les Pilotaris professionals que van voler també donar la seua versió sobre la polèmica que es va iniciar fa ja diversos dies.

Comunicat

En el seu comunicat, les jugadores d’elit de pilota valenciana - Associació Va de Dona es posicionen del costat de la Federació. El comunicat, que reproduïm íntegrament a continuació, diu el següent: «Amb la finalitat que la nostra veu siga escoltada i per tal de poder prendre en primera persona les decisions que afecten al nostre present i futur, les jugadores de pilota valenciana d’Elit volem comunicar oficialment que hem constituït legalment una Associació que ens aporta una estructura sòlida i ens permet iniciar una nova etapa en el camí del món femení en la Pilota Valenciana».

Criticas a la Fundació

«No entenem algunes maneres d’actuar per part de la Fundació de Pilota Valenciana, com són: la creació de grups de WhatsApp sense parlar primer amb les representants de les jugadores i sense incloure cap membre de la Federació, tal i com s’ha demanat en ocasions anteriors; propostes laborals no formals a algunes de nosaltres individualment; comentaris i temptatives en xicotets grups...»

«De la mateixa manera, tampoc comprenem com ens hem vist afectades per maneres de procedir que han restat visibilitat a l’àrea femenina de la pilota valenciana, tant per la impossibilitat de jugar en alguns trinquets (La Llosa de Ranes, Oliva, Castelló de Rugat, Xeraco, el Genovés, Piles, Pelayo, Castelló, la

Pobla de Vallbona...), com per la falta de retransmissions televisives».

«Per això, volem fer saber a totes aquelles institucions, patrocinadors o entitats col·laboradores que estiguen pensant en apostar per nosaltres que el nostre camí està amb la Federació de Pilota Valenciana, on aquest té sentit: des de les

competicions dels Jocs Escolars, rendiment i clubs fins a les professionals, sempre al costat dels nostres clubs i escoles.

Agraïm la confiança als aficionats i aficionades, clubs, escoles, trinqueters, institucions, patrocinadors, col·laboradors i als familiars. Gràcies de cor, perquè sense vosaltres res seria possible».