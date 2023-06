La Ciutat Esportiva ‘Guillermo Amor’ de Benidorm va celebrar el dimarts 13 de juny l’última de les Trobades de Pilota a l’Escola de 2023, incloses en el programa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció G de l’Esport, on participen alumnes de Primària. Una jornada celebrada amb moltes ganes per part dels centres participants.

Comarques participants

La de Benidorm, suspesa el 30 de maig per les condicions meteorològiques, va ser, a més, la tercera Trobada de Pilota a l’Escola de Primària de 2023 a la província d’Alacant. Vora 450 xiquets i xiquetes de 4t curs de centres educatius de les comarques de la Marina Baixa, la Marina Alta i el Baix Segura van ser els i les verdaderes protagonistes de la jornada, que finalment, va tindre el sol com a protagonista important.

El matí de diversió al voltant de la pilota va arrancar amb les partides de raspall i els tallers de guants, fitxes de pilota valenciana, entre altres activitats. En total van participar de 14 centres de les poblacions de Benidorm, Altea, Benissa, Callosa d'en Sarrià, Oriola, Orxeta, el Poble Nou de Benitatxell, Relleu, Sella, Senija i la Vila Joiosa.

Autoritats

La jornada va comptar, una edició més, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Benidorm, representat per la seua regidora d’Esports, Mariló Cebreros. També va estar present per primera volta el vicepresident de ratlles d’Alacant de la Federació de Pilota Valenciana Juanra Such.

Centres participants a la Trobada de Pilota a l’Escola de Primària de Benidorm

· CEIP Les Rotes d'Altea

· CEIP Mare Nostrum de la Vila Joiosa

· CEIP Poble Nou de la Vila Joiosa

· CEIP Pare Melchor de Benissa

· CEIP Gasparot de la Vila Joiosa

· CEIP L’Era de Senija

· CEIP Aitana de Benidorm

· CRA Sella-Orxeta-Relleu

· CEIP Mirantbò de Callosa d'en Sarrià

· CEIP Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell

· CEIP Puig Campana de Benidorm

· CEIP San Bartolomé d'Orihuela

· CEIP Francisco Girona d'Arneva-Orihuela

· CEIP La Campaneta d’Orihuela

Fins al proper curs

“Pilota a l’Escola” diu adéu fins al proper curs, amb un balanç molt positiu d’entre totes les trobades celebrades per tot arreu de la Comunitat Valenciana.