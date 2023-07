Amb quatre equips participants on està el millor de cada casa, i on fins i tot has reubicat en la punta mitgers campions de lliga perquè el potencial siga el màxim, el més normal és que les partides siguen molt bones. I, efectivament, molt bona va ser la partida inaugural del Torneig Mancomunitats, disputada a Piles, on l’equip de la Vall d’Albaida de Vercher, Canari i Néstor va superar 30-15 al representatiu de la Safor amb Vicent, Brisca i José. En la formació vencedora, Lorja va ser baixa d’última hora per una conjuntivitis i el seu lloc el va ocupar Néstor.

Amb un joc per bàndol en el començament, amb Vicent i Vercher manant en el traure, encara que ben acompanyats pels de davant per a acabar el quinze, el duel es va posar a continuació 15-5 favorable als després derrotats. Dins de la igualtat, Vicent, Brisca i José van tindre més claredat d’idees per a fer el quinze.

Després d’açò, cinc jocs consecutius per a Vercher, Canari i Néstor. Ara bé, encara que sempre van anotar els mateixos, la pugna en cada parcial va ser molta i el trio encapçalat per Vicent va tindre opcions de sumar en la gran majoria.

Els mèrits en el trio guanyador van estar compartits, tot i que cal destacar l’actuació de Canari. El de Xeraco va parar moltíssim, cosa habitual en ell, i ca acabar molts quinzes. Per la seua part, Vercher va començar un poc gelat; però, una vegada que el de Piles va calfar el braç, la feina va ser dels altres. Davant, Néstor va complir perfectament.

La sessió al trinquet de Piles va començar amb la partida del mateix torneig en la categoria de joves. En este cas no hi hagué color. O, millor dit, solament hi hagué el color roig de Bonillo i Momparler, que van passar per damunt de Favarero i Marc, que no van tindre el dia, sobretot en el moment d’acabar el quinze: 25-0.

Una molt bona sintonia i millor nivell

Els mateixos pilotaris comentaven en la presentació del Torneig Mancomunitats que l’equip de la Ribera Alta de Marrahí, Seve i Murcianet podia ser el doctor Jekyll i el senyor Hyde. I és que la qualitat de tots tres pilotaris no té discussió i quan estan bé poden fer front a qualsevol. Ara bé, si les coses no venen rodades, el fort caràcter del rest i del punter podria passar factura en l’acoblament de l’equip, més encara sabent de la confiança que hi ha entre els tres, que són del mateix poble. A la Llosa de Ranes, es va veure la versió bona.

El trinquet de la Costera es va omplir amb motiu de la disputa de la segona semifinal del primer dels tres mini tornejos que determinaran als dos conjunts que jugaran pel títol en la final absoluta. I els representants de la Ribera Alta es van imposar per 30-10 a l’equip de la Costera-Canal de Moltó, Tonet IV i Raúl.

Els cinc primers jocs es van fer al rest. Com la reballada va ser roja i Moltó va disposar del primer traure, sempre van anar per davant Marrahí i companyia.

La brega en cadascun d’estos parcials va ser màxima i el nivell als dos costats molt gran. Això sí, Marrahí, Seve i Murcianet es repartien més i millor la feina mentre que enfront hi havia dependència de les accions de Tonet IV.

I va arribar el primer joc des del dau, que va suposar ficar el marcador en 20 per 10 per als després vencedors. Marrahí iniciava l’atac amb una treta poderosa i ben dirigida i a partir d’eixe instant era cosa de Seve i Murcianet, que carregaven amb la mateixa eficàcia. A més a més, tots tres sabien llevar-li-la a Tonet IV, malgrat la rapidesa del mitger per a buscar la pilota.

Així es van apoderar Marrahí, Seve i Murcianet dels rivals en els dos jocs següents, que van estar més clars. Les accions blaves sempre eren les oportunes, a més de ben executades. Per la seua part, Moltó i Raúl no podien contrarestar tanta solvència, mentre que Tonet IV havia de conformar-se a jugar menys pilotes de les que volia i la seua influència va decaure.

Descans fins al dimecres

El torneig descansa ja fins al pròxim dimecres, quan visitarà el trinquet de Castelló de Rugat per a enfrontar a Marrahí, Seve i Murcianet, contra els guanyadors de la primera semifinal, l’equip de la Vall d’Albaida amb Vercher, Canari i Lorja. Un dels dos conjunts acabarà este primer capítol amb 4 punts per obtindre dos victòries.

Pel que respecta al torneig paral·lel de joves, en partida que es va jugar abans que la de les primeres figures, Joan i Sergi es van imposar a Kilian i Rafa de Gavarda per 25-5. La superioritat dels vencedors va ser considerable. En la final, Joan i Sergi es trobaran amb Bonillo i Momparler.