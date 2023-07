En uns dies, el V Torneig Mancomunitats de raspall va definir el cartell de la segona ‘minifinal’. Els equips de la Vall d’Albaida, amb Vercher, Lorja i Néstor, i de la Costera - la Canal de Navarrés, amb Moltó, Tonet IV i Raúl, es veuran les cares aquest dilluns al trinquet de Xeraco amb l’objectiu de sumar dos punts claus per a aspirar a la gran final. Diumenge a Bellreguard, Vercher i companyia van véncer al conjunt de la Ribera Alta, amb Marrahí, Murcianet i Bossio, per 30-25, aconseguint així el bitllet. Per l’altre costat, els costeruts van superar al trio representatiu de la Safor, amb Vicent, Brisca i José, per 30-10 en una partida que es va disputar al trinquet d’Ontinyent en un horari nocturn el passat divendres i que va acabar en la matinada de dissabte.

La partida de Bellreguard Respecte al duel de Bellreguard, la realitat és que aquell trio que estava en el dau es va adjudicar el joc. Així, la reballada va cobrar una gran importància en la victòria final. Una partida que també va estar marcada per les baixes dels jugadors titulars. En els valldalbaidins, només Vercher va poder actuar. Canari va ser substituït per Lorja, mentre que Néstor va ser suplit per Marc. Amb tot açò, la Fundació per la Pilota va assenyalar que Vercher, Lorja i Marc jugaran la final de dilluns a Xeraco. En l’altre costat, Seve va deixar el seu lloc a Bossio, el qual va jugar a la punta, desplaçant a Murcianet al mig. La partida d'Ontinyent La partida a Ontinyent va acabar definint-se per l’encert més gran a l’hora de tancar quinzes dels vencedors. Tonet IV va imposar el seu físic i caràcter per a fer-se valdre en un autèntic duel de gladiadors amb Brisca. Tot i el resultat final, el joc va ser molt més igualat del que va reflectir finalment. Amb estos resultats, els riberencs queden líders amb quatre punts, mentre que els valldalbaidins queden segons amb dues unitats, i els costeruts, tercers amb dos punts. Torneig Mancomunitats Joves Igual que amb les figures consagrades, el Torneig Mancomunitats Joves també sap quines parelles jugaran la ‘minifinal’ dilluns a Xeraco. Bonillo i Momparler, representatius de la Safor, esperaven rival que va eixir a Bellreguard. Seran Feo i Rafa de Gavarda després de guanyar a Favarero i Borja per un resultat de 25-10.