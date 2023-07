El camí cap a la final del V Torneig Mancomunitats de raspall es va començar a clarejar ahir amb la classificació dels representatius de la Ribera Alta. Marrahí, Murcianet i Bossio jugaran la final de la tercera ronda amb la seguretat de tindre la plaça certificada en la gran final, la definitiva que resoldrà el títol el dia 29 de juliol al trinquet d’Oliva. Tot açò gràcies al triomf d’ahir sobre Vicent, Brisca i José, membres del combinat de la Safor, amb un resultat de 30-10 al trinquet de Castelló de Rugat.

Classificació

Els riberencs són els primers a aconseguir el bitllet definitiu i l’altra plaça eixirà d’entre la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, amb Vercher, Canari i Lorja, i de la representativa de la Costera - la Canal de Navarrés, amb Moltó, Tonet IV i Raúl. Estes dues formacions es batran en l’altra semifinal de la tercera ronda que tindrà lloc demà al Genovés. Tot el que siga puntuar per part dels valldalbaidins, significara que mantenen opcions, mentre que els costeruts estan obligats a guanyar.

Pel que respecte als trios que van jugar ahir a Castelló de Rugat, Marrahí i companyia necessitaven els dos punts i els van obtenir. Per la seua part, els saforencs ja no albiraven opcions matemàtiques per a somiar amb la gran final.

Amb tot açò, els riberencs pugen al primer lloc amb cinc punts, seguits de l’equip de Vercher amb sis unitats, i el de Tonet IV queda tercer amb tres punts. El trio de Vicent i companyia es va acomiadar ahir de la competició, sense puntuació.

La partida

Marrahí, Murcianet i Bossio sabien els que es jugaven des d’un principi van estrényer als contrincants per a resoldre per la via ràpida. 20 per cap que podia haver-hi continuïtat amb altre tanteig que haguera suposat una sentència. Amb 30 i net en contra, Vicent, Brisca i José es van activar per a mostrar una cara diferent de la dels anteriors jocs.

Això no obstant, l’orgull dels saforencs es va quedar en una reacció de dos jocs. Un premi almenys per als aficionats que van omplir l’escala del trinquet castellonenc. I és que en el moment que els de la Safor es van posar a jugar de debò, els tantejos no es van definir tan ràpidament i els riberencs van haver de suar, a més de pel vent de ponent que castigava al recinte, per la batalla mostrada pels contrincants.

Marrahí va ser el sant i senya del seu equip. Des de darrere va controlar i disparar canonades perquè els seus companys les aprofitaren, especialment Bossio, el qual sap llegir molt bé les segones jugades que provoca el rest de Castelló.

Joves

Bonillo i Momparler, parella de la Safor, van véncer a Feo i Rafa de Gavarda, binomi de la Ribera Alta, i són finalistes del Torneig Mancomunitats Joves. També a Castelló de Rugat, el 25-15 d’ahir deixa sense opcions a Feo i Rafa. En conseqüència, Joan i Sergi, equip de la Costera - la Canal de Navarrés, també van aconseguir el bitllet per a la final definitiva, sense haver jugat la semifinal de la tercera ronda classificatòria.