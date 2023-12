Vesprada redona al trinquet Pelayo perquè a la catedral es va viure l’ambient de les grans ocasions i la partida va ser millor que bona. Normal, tenint en compte que es tractava de la primera semifinal del Trofeu Mestres d’escala i corda, el torneig en el qual s’ha convocat a les dotze figures que han tingut una trajectòria més destacada en el present curs esportiu.

La victòria va correspondre a De la Vega, Nacho i Monrabal II per un ajustat 60-50 davant Marc, Conillet i Hilari. La partida va ser llarga, intensa, amb els dos equips carregant de valent, amb intenció i encert i amb la pilota passant constantment per damunt la corda abans de concretar-se el quinze.

Entre tant virtuosisme i a causa de la durada generosa del duel, tots sis pilotaris tingueren els seus moments per a destacar i ser objectes dels aplaudiments del respectable.

De la Vega va meravellar amb restades impossibles, Nacho va jugar amb elegància i precisió, mentre que Monrabal II va estar per a ajudar en el que fera falta i, en el tram decisiu, per a fer quinzes molt importants.

Enfront, Marc es va buidar carregant per a sumar i defensar amb pegades molt complicades d’executar, però tremendament efectives, Conillet va destacar allargant la pilota, encara que també trobant les caretes i tallant corda, mentre que Hilari va contribuir amb aparicions oportunes i contundents.

El trio vencedor va sumar els quatre primers jocs per a deixar el marcador en 35 per 15, encara que no dominava tant com deia l’electrònic. A continuació, Marc, Conillet i Hilari van igualar a 35 i tampoc és que foren molt millors en la remuntada; simplement van tindre més quinze. A partir d’ací, la semifinal va transcórrer molt ajustada en el marcador i en forces fins al seu desenllaç.

Segona semifinal

La segona semifinal es disputarà este migdia al trinquet de la Pobla de Vallbona on Puchol II, Álvaro Gimeno i Carlos s’enfrontaran a José Salvador, Javi i Guillermo. El pronòstic és incert a causa de l’enorme potencial dels dos trios. I la previsió, tractant-se d’aspirants a mestres, és que hi haja un espectacle semblant al de Pelayo, on es jugarà la final el dia 23.