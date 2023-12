Marató dominical la que es va viure ahir en l’escala i corda professional que va desembocar en dos equips finalistes per als trofeus més destacats de cada final de temporada. Per un costat, Puchol II, Álvaro Gimeno i Carlos van véncer per 60-50 a José Salvador, Javi i Guillermo per a continuar en la lluita del XVIII Trofeu Mestres - Ciutat de València. Per l’altre costat, Giner i Pere opten al títol del XXXIV Trofeu Nadal de Benidorm - Memorial Vicente Pérez Devesa després de guanyar a Pere Roc II i Héctor per 60-45.

Trofeu Mestres

Puchol II, Álvaro Gimeno i Carlos van saber conduir pel seu carril la segona semifinal del XVIII Trofeu Mestres - Ciutat de València que es va disputar al trinquet de la Pobla de Vallbona. No va ser fàcil, perquè enfront van tindre un trio ben conjuntat i que va dominar el marcador la meitat del duel.

José Salvador estava connectat i carregava, mentre que Javi imposava la seua pegada en el mig i Guillermo caçava amb efectivitat les pilotes prop de la corda per a afusellar-les. Amb tot açò, el trio que ahir vestia de blau va aconseguir escapar-se i distanciar-se dos jocs per davant.

Una diferència que no va poder ser més àmplia perquè els rojos van recuperar el terreny perdut i ficar una marxa de més a partir dels iguals a 35. A partir d’ací, el torn va canviar i Puchol II i companyia van manar en el marcador fins al 50-35. Tot i que l’equip de José Salvador va reaccionar per a igualar a 50, els rojos es van despertar de nou per a sentenciar.

Una partida que va servir perquè Álvaro Gimeno es reivindicara com a mitger, tal com va assenyalar en declaracions a ‘Radio Pobla’. «Estic content per l’oportunitat que la Fundació per la Pilota m’ha donat de jugar al mig i crec que estat a l’altura. No sé si estic consolidat, però crec que he fet mèrits», va manifestar el de Massalfassar. I és que segons les fonts consultades, el vigent mitger campió de la Lliga i campió de la Copa, actuarà com a punter en la pròxima competició copera amb la nova gerència de la Federació.

Benidorm

Giner i Pere van ser els altres protagonistes del dia gràcies al seu triomf al XXXIV Trofeu Nadal de Benidorm - Memorial Vicente Pérez Devesa. El 60-45 amb el qual va concloure el lluminós del trinquet benidormer va ser producte d’una remuntada per part dels vencedors.

Pere Roc II és el sant i senya de Benidorm en la pilota i és per això que este trofeu el motiva més si cap, a més de conéixer cada racó del trinquet. Això va provocar que s’escapara en el marcador (25-40). Tot i este domini, en el moment que Pere va encertar el quinze, la partida va canviar de rumb fins al triomf final, encara que amb 40-45, Pere Roc II i Héctor disposaren de val per a sumar 50 jocs i el desenllaç podia haver sigut altre, però no van convertir el quinze.