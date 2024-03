Giner i Nacho passen a la final d’escala i corda

El trinquet de Guadassuar va acollir este dimecres l'última jornada de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1. Montaner i Tonet IV (Genovés) guanyaren per 25-20 al equip de Moltó, Murcianet i Bossio (Barxeta) en el duel directe per la classificació a semifinals. Mentres que la segona partida d'eliminatòries de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1 va terminar amb victoria de Giner i Nacho (Murla) per 60-35 davant Francés, Hilari i Carlos (Benissa).

Montaner i Tonet IV defensen al rest. / FEDPIVAL

La primera partida es va decidir en l'últim joc amb victòria per a l'equip de Montaner i Tonet IV. Els de Genovés van haver de patir per a guanyar-se la plaça davant un rival directe. Els dos equips sabien el que estava en joc i això va quedar evidenciat en les lloses del trinquet. Els servicis de Montaner i la gran actuació de Tonet IV van ser clau per a la parella. Els de Barxeta no li van perdre en cap moment la cara a la partida i van posar en greus situacions de perill als seus rivals.

Montaner, de volea. / FEDPIVAL

Amb este resultat, els de Genovés sumen 13 punts i es col·loquen en tercera posició de manera provisional. A l'espera del que faça este divendres l'equip de Vicent, Canari i Nèstor (Xeraco) contra Marrahí, Lorja i Momparler (Castelló). Els de Xeraco actualment sumen 12 punts i cauen a la quarta plaça. Empatats a punts, però en quinta posició, queda el trio de Barxeta, que es queda fora de les semifinals. Com els dos equips van guanyar una partida en el duel directe, s'ha tingut en compte el segon criteri: tanteig de punts individual. La primera va ser 25-10 per a Xeraco i la segona 20-25 per a Barxeta.

Giner i Nacho arriben invictes a la final

La següent partida de Guadassuar enfrontava a l'equip de Murla contra el de Benissa, corresponent a la segona eliminatòria de la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1. Francés, Hilari i Carlos van començar al dau i van marcar els primers compassos de la partida amb un ritme molt superior al mostrat en l'anada. Giner i Nacho van patir fins a trobar el seu joc però van aconseguir trencar el servici dels seus rivals i es van posar per davant. Amb el 40-30, els millors moments de Giner i Nacho estaven per arribar i així ho van demostrar en els següents jocs, trencant el marcador fins al definitiu 60-35.

La parella de Murla va firmar una altra brillant actuació per a ficar-se en la final amb nou victòries consecutives, l'únic equip invicte de les cinc grans Lligues CaixaBank. “Hi ha una maledicció per ací que diu que qui ho guanya tot arriba a la final i la perd, però Giner i jo volem trencar eixa maledicció”, destacava entre riures Nacho.

Giner, al dau de Guadassuar. / FEDPIVAL