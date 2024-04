La pilota comença la seua nova era amb xifres rècord

El mes de desembre passat la Federació de Pilota Valenciana anunciava un nou model de gestió global que emparava tota la pilota en una única estructura, atenent els diferents estaments en la presa de decisions i professionalitzant les competicions. Este projecte arrancava oficialment el 9 de gener amb la presentació d'una de les seues grans novetats: les Lligues CaixaBank. Després de tres mesos de competició i 132 partides, les cinc grans lligues professionals han llançat xifres molt positives com les més de 700 persones que van viure la final d'escala i corda Pro1 en Pelayo, les 300 que van omplir el trinquet d'Orba en la final de la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1 o les 500 que van viure la final de raspall Pro1 al trinquet de Piles.

Més de 700 persones que van viure la final d'escala i corda Pro1 en Pelayo. / FEDPIVAL

Orba s'ompli per a acollir la final de raspall femení. / FEDPIVAL

La jornada inaugural va acollir prop de 300 persones en el trinquet de Vilamarxant, on es va poder comprovar l'expectació d'este campionat que ha recorregut 27 trinquets de les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Cadascun d'ells ha acollit diverses partides de les 132 disputades fins al 29 de març. Comptant la fase regular, semifinal i final, en la Lliga CaixaBank d'escala i corda Pro1 s'han celebrat 33 partides, mentres que en Pro2 han sigut 21. En la Lliga CaixaBank de raspall femení Pro1 s'han jugat 22 partides i 36 en la categoria masculina. La lliga de raspall Pro2 es va tancar amb 20 partides.

Primera jornada de Lliga a Pelayo. / FEDPIVAL

"En general, l'assistència als trinquets durant aquesta Lliga CaixaBank ha crescut moltíssim. Els propis jugadors ho destaquen. D'una banda, gaudeixen molt més durant les partides i això es trasllada a la seua actuació a les lloses, i el públic li ho torna també. D'altra banda, ells són els primers que, davant l'atracció i l'interés que es genera, arrosseguen a gent a les seues partides”, destaca el trinqueter i coordinador de raspall professional Emi Peris.

Ivan i Seve juguen a Genovés en la J3 de Lliga. / FEDPIVAL

Els trinquets s'omplin amb les Lliges CaixaBank

Este nou format de les competicions professionals recuperava la possibilitat d'enfrontar a parelles contra trios i ha deixat partides espectaculres com la remuntada de semifinals de raspall Pro1 de Iván-Seve al equip de Vicent-Canari-Nestor. Així com la unificació de calendaris per a les lligues masculines i femenina, que han pogut compartir espai en moltes jornades. Donant lloc a vesprades memorables com la de Xeraco, en la qual el trinquet es va omplir amb més de 200 persones des de primera hora de la vesprada per a acollir les semifinals de raspall femení i la gran final del raspall Pro2, que van guanyar Boronat i Ibiza per 25-15 davant David-Ricardet.

Boronat i Ibiza, campions de raspall Pro2. / FEDPIVAL

David, a la final de raspall Pro2 en Xeraco. / FEDPIVAL

El centenari trinquet de 'El Rullo', Riba-roja, va tindre l’oportunitat d’acollir la final d’escala i corda Pro2 que ganaron Diego López i Àlvaro Mañas. El públic va respondre omplint-lo en un ambient prefalles i la parella més jove del campionat li va retornar l'afecte amb un autèntic recital, demostrant que són el futur de l'escala i corda.

Diego i Alvaro amb la grada en la final d'escala i corda Pro2. / FEDPIVAL

Un altre exemple que demostra la consistència del campionat en assistència durant estos mesos és el trinquet de Benissa. Al gener va acollir una jornada de fase regular de les lligues de raspall femení i escala i corda Pro1 amb 300 persones, i al març repetia la mateixa dada amb la semifinal d'esta lliga. Amb més de 200 persones es va omplir l'escala del trinquet de Piles per a veure la semifinal de dos hores entre Salelles II-Brisca i Montaner-Tonet IV. Mentres que a Pedreguer la mitjana d'assistència ascendix a les 400 persones.

El trinquet de Guadassuar va superar també la xifra de 400 persones amb l'última jornada de raspall Pro1, que va ser decisiva per a conéixer al quart equip classificat, i la semifinal de Giner-Nacho contra Frances, Hilari i Carlos.

Els equips de Victoria, Nacho i Tonet IV s'emporten els títols

En la Lliga CaixaBank de raspall femení, més de 300 persones van pintar la graderia del trinquet d'Orba per a veure la final de raspall femení, que a més va ser televisada per Á Punt Media. Victoria i Isabel van guanyar el títol davant Ana, Júlia i Joana per 25-15. El trio va dominar tota la Lliga però no va poder fer front a l’única parella del campionat en la final.

Victoria i Isabel, campiones de raspall femení. / FEDPIVAL

Júlia, en la final de raspall femení Pro1. / FEDPIVAL

Mentres que la gran final entre Giner i Nacho davant José Salvador, Conillet i Monrabal en el trinquet de Pelayo va sobrepassar les 700 persones. Els campions de Murla es van emportar la final amb una altra actuació estel·lar (60-30) i marcant una fita, guanyar totes les partides del campionat.

Giner i Nacho, campions d'escala i corda Pro1. / FEDPIVAL

Monrabal observa al públic en la final de Pelayo. / FEDPIVAL

“Durant totes les partides de lliga, els trinquets han tingut un molt bon ambient. Feia molt de temps que no véiem unes trinquetaes com estes, amb tanta gent i en tants llocs. L'assistència de públic ha crescut moltíssim amb esta Lliga CaixaBank”, apunta el trinqueter Daniel Ribera.

L'última final de les cinc lligues de pilota professional ha continuat amb la mateixa tendència que les seues successores. Si les semifinals pel desempat deixaven 400 persones en el trinquet de Bellreguard, el trinquet de Piles va fer lo propi amb totes les entrades esgotades, on més de 500 espectadors van vore coronar-se campions a la parella de Montaner i Tonet IV per 25-15 davant Iván i Seve.

Montaner i Tonet, campions de raspall Pro1. / FEDPIVAL