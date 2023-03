La fiesta fallera tendrá un aparte especial en la Fonteta, donde este domingo habrá sesión doble de baloncesto. A la una del mediodía, el conjunto femenino recibirá al Embutidos Pajariel Bembibre, en la disputa de la jornada 26 de la LF Endesa. Y, a primera hora de la tarde, en la fecha 23 de la Liga acb Endesa, el equipo masculino se las verá contra el Covirán Granada. Después de las emociones fuertes vividas en la Euroliga, donde los de Álex Mumbrú se reengancharon a la carrera por el top 8 con el palmeo sobre la bocina de James Webb III, la Liga regresa con menos tensión, pero cargada de importancia.

Los ‘taronja’ necesitan proseguir con su buena dinámica en casa -seis victorias consecutivas como local- para no padecer más sobresaltos, consolidar definitivamente un lugar entre los ocho primeros y poder atisbar en la recta final posiciones más elevadas en la clasificación. Mientras sufría en Europa, el Valencia BC ha sabido aferrarse a una competición nacional en la que encadena tres triunfos: Bàsquet Girona, Gran Canaria y Tenerife. Dos de ellos, ante rivales situados más arriba en la tabla.

Enfrente, un Covirán Granada que visitará el pabellón de la Fuente de San Luis por primera vez desde su fundación en 2012. En la previa, Mumbrú alertó de que los granadinos son un bloque bien entrenado por Pablo Pin y contra el que no caben confianzas. Han ganado dos de sus últimos cuatro partidos.

"Vienen después de una victoria importante en su casa contra un equipo potente, como es el Gran canaria, haciendo buen baloncesto, con buena defensa y corriendo al contraataque. Con las ideas muy claras. Es un partido del que sabemos la dificultad que entraña. Debemos ser capaces de llegar con aire físico. Una de las claves es el rebote, ellos lo controlan para poder imponer un ritmo alto. Nos requerirá ser el mejor Valencia BC", argumentó el ‘coach’ de los valencianos, que valora la ayuda que puede dar a los suyos la afición: "Esperemos que haya gente. Sabemos que es un día especial porque es la Cremà, habrá gente con los horarios un poco justos, pero hemos cambiado el horario para que puedan llegar. Nosotros debemos ser sólidos, pero una de las cosas fundamentales para el equipo es nuestra afición, cuanta más gente venga a apoyarnos, mejor".

El tercer equipo granadino que visita la Fonteta

Tras la existencia del CD Oximesa y el CB Granada, el Covirán es el tercer club nazarí que se enfrentará en la acb al Valencia BC. En los 14 precedentes en la Fonteta contra un rival granadino, 12 con el CB Granada como actor entre 1996 y 2011, los valencianos solo han caído en una ocasión. Fue en octubre de 2005 merced a un triple a dos décimas del final de Nacho Ordín (80-81).

Mucho más reciente en el tiempo se halla el duelo de la primera vuelta, cuando el Valencia BC se impuso en tierras andaluzas el 18 de diciembre (81-110). No obstante, el cuerpo técnico de Mumbrú es consciente de que este duelo no debe tomarse como referente. Desde entonces, el Granada ha cambiado para mejor, sobre todo, gracias a fichajes como los de Michel Caicedo, Mike Moore y Youssou Ndoye. Además, Alex Renfroe se ha asentado como líder y los de Pin han recuperado a Luke Maye. Aunque siguen sin poder contar con Dejan Todorovic y Cristiano Felicio, los nazaríes viajan con buen ánimo y con el propósito de romper su sequía lejos de casa, donde no ganan desde octubre.

Tres lesionados, y el descarte de Harper

En el Valencia BC, por su parte, se mantienen las bajas por lesión de Sam Van Rossom, Millán Jiménez, Kyle Alexander y Jaime Pradilla. La merma en el juego interior hace que el entrenador vuelva a dejarse fuera en la acb, como descarte entre los tres extracomuntarios, al base Jared Harper. Sin Pradilla, los ‘taronja’ completarán los cupos de formación con el base Sergio de Larrea. En principio, Klemen Prepelic volverá al banquillo, como ante el Fenerbahçe, día en el que no jugó, una semana después del castigo del entrenador.