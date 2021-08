El futuro de Gonçalo Guedes sigue en el aire a falta de dos semanas para que finalice el plazo de fichajes el próximo 31 de agosto. El nombre del internacional portugués sigue sonando fuerte en el mercado. El Valencia, mientras tanto, está tranquilo y sigue fiel a su hoja de ruta consensuada entre la propiedad y el técnico José Bordalás. Según ha podido confirmar este periódico, el club ha rechazado en los últimos días una oferta por escrito de más de 20 millones entre el fijo y los variables. Y es que, Guedes vale mucho para el Valencia.

El plan de la entidad de Mestalla con Guedes sigue firme: el club no está dispuesto a malvender al jugador. Solo escucharía una oferta en la caso de que superara los 30-35 millones de euros entre fijos y variables. Todo lo que esté por debajo será rechazado como ha sido la tónica habitual durante el verano. Según ha podido confirmar este periódico, el Valencia ha rechazado dos ofertas del Sevilla y el Villarreal por el luso este verano. Las dos propuestas de LaLiga española acabaron de la misma manera: con un «no» rotundo del Valencia. No es suficiente.

Desde Portugal se habla de una nueva ofensiva del Wolverhampton de 25 millones de euros. El Valencia, a día de hoy, no tiene ningún tipo de constancia de la segunda propuesta de los Wolves. La oferta no ha llegado y, visto lo visto, tiene pocas posibilidades de prosperar porque no se ajusta a las cantidades económicas que exige la entidad de Mestalla. Es esas cifras es imposible. ¿Subirán la oferta? El Valencia no lo descarta. Lo está esperando. El club inglés se plantea hacer una última intentona seria por el valencianista si finalmente acaba vendiendo a Adama Traoré al Tottenham de Nuno Espírito Santo. No es la primera vez que los Wolves preguntan por Guedes. Ya lo hicieron antes de la Eurocopa antes de cerrar la incorporación de Francisco Trincao. Un jugador de similares características que parecía cerrarle las puertas.

Bordalás y los capitanes

José Bordalás, mientras tanto, cuenta con Guedes y asume que solo lo perderá si llega una oferta por encima de los 30-35 millones de euros. El técnico está muy satisfecho con la actitud y el rendimiento que está mostrando el jugador tanto en los entrenamientos como en el primer partido de LaLiga contra el Getafe en Mestalla en su posición de segundo delantero por detrás de Maxi Gómez.

Los capitanes, por su parte, también asumen la importancia del jugador y lo ‘miman’ para sacar su mejor versión. Todos saben que con Guedes son mejores. Lo mismo le pasa a la afición. Mestalla es consciente de la dimensión del jugador. El pasado viernes en el debut liguero ante el Getafe el valencianismo lo despidió con una ovación como reconocimiento a su rendimiento en el partido, pero sobre todo a su predisposición e implicación por y para el equipo.

Abiertos a ofertas

El jugador está en el mercado como desde el primer día (nada ha cambiado), el Valencia escucha ofertas, pero de momento todas han sido rechazadas. O algún club pone mucho dinero encima de la mesa por Gonçalo o el ‘7’ se quedará al menos otra temporada en Mestalla. El club lo ha dejado claro y no está dispuesto a cambiar de plan. Guedes vale mucho para el Valencia.