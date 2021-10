El nombre de Ferran Torres está de moda y más después de sus exhibiciones con la selección española. El extremo de Foios es el líder de una generación de futuras estrellas del fútbol nacional y que salieron de la Academia VCF. Junto al ahora jugador del Manchester City, Hugo Guillamón, Víctor Chust y Abel Ruiz comienzan a asentarse en Primera División, además de ser el núcleo duro de la Sub-21 de La Roja. Todos ellos fueron subcampeones del mundo con la Sub-17 y titulares en la final ante la Inglaterra de Phil Foden, ahora compañero de Ferran en Mánchester. Y más tarde campeones de Europa con la Sub-19 con doblete de Ferran en la final.

El caso de Ferran, obviamente, es el más llamativo. Desde el primer momento apuntaba maneras de jugador de primera línea mundial. Tanto Ferran como Hugo Guillamón crecieron y aprendieron quemando etapas en Paterna. "Ferran tenía algo por encima del resto, la ambición. Quería participar en todo: los goles, los regates… No le tenía miedo a nada, como ahora en la absoluta. Yo sufrí con él delante porque explotó muy pronto”, explica Sergio Arias, un ex compañero de Ferran, en unas declaraciones a El Confidencial.

Además explica el único momento en el que Ferran tuvo problemas ante sus rivales en el puesto durante su etapa en Paterna: “Tuvo mononucleosis en la pretemporada. Como estuvo ausente, gocé de más minutos y le disputé el sitio casi toda la temporada. Jugábamos el 50% de los minutos cada uno. Yo fui el primer extremo derecho que renovaron de esa generación porque todos se acababan yendo: no jugaban nada con Ferran como competidor".

El único que permanece en el Valencia CF y trazó el camino de las inferiores blanquinegras junto a Ferran fue Hugo Guillamón. Este empezó con 4 años en la cantera valencianista y del que destacan la madurez que ya mostraba en sus inicios: “Es un caso aparte. Con 14 años tenía una madurez increíble. Era un líder, no sólo hablando. Nunca le hizo un feo a nadie. Nació para ser líder".

Guillamón está viviendo su temporada de consagración con el Valencia. Capitán general en la posición de ‘6’ para José Bordalás. Hugo Guillamón, que ya debutó antes de la Eurocopa 2020 con la absoluta por los positivos de Covid-19, crece a pasos agigantados: "Bordalás me explicó lo que era bueno para mí desde el primer día".

Los dos que se marcharon antes de la Academia VCF

Chust y Abel Ruiz fueron las dos ‘perlas’ que no continuaron en el Valencia CF. El caso del ahora jugador del Cádiz, cedido por el Real Madrid, es distinto al del delantero. El central explicó hace algunos días cómo fue su salida del club de Mestalla en 2012: “Me echaron, no me fui yo”

Por último el jugador con más proyección en las inferiores era Abel Ruiz. El delantero de Almussafes llegó con 8 años a Paterna. Tras ser nombrado ‘Mejor jugador de LaLiga Promises 2012’ el Barcelona se lanzó a por él y se fue sin pagar nada.

“Yo no suelo representar a jugadores tan jóvenes, pero Abel era un jugador especial. Y su generación era muy buena, tanto que varios han llegado a Primera", explica en El Confidencial Sergio Barila, representante de Abel en esa época. “En todo el tiempo que llevo como agente, es el mejor equipo alevín que he visto. Si la familia no tiene prisa, alguno puede llegar. Pero en ese equipo se intuía que varios acabarían como jugadores”, añade.