Hay que esperar. El retraso en la formalización del acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversión CVC se sigue haciendo de rogar. Las partes se marcaron como fecha tope el 30 de noviembre y todo apunta a que va a dilatarse hasta finales de año. Este retraso sobre la hoja de ruta inicialmente prevista ha provocado inquietud entre algunos clubes. Incluso se disparó el rumor de que la operación podría irse al traste después del hachazo del Real Madrid al Barcelona y la impugnación de la Asamblea del 12 de agosto en la que se aprobó el acuerdo.

Desde la patronal, el mensaje es de tranquilidad. Los clubes siguen preparando la documentación económica y las auditorías por departamentos que van a exigirles. Son dos de los requisitos para la concesión de los préstamos a 40 años al cero por ciento de interés. También se ha hecho efectivo el nombramiento de Javier Gómez para controlar el proceso y se amplió de inmediato el límite salarial, incluso antes de la primera fecha de pago prevista para octubre. Del dinero prometido aún no ha llegado nada ni lo hará mientras no se formalice primero la operación global y después las individuales con los clubes.

Aunque en la última Asamblea no fue uno de los puntos del orden del día, la información de CVC que se facilitó a los clubes es que todo se mantiene a expensas de la redacción de los nuevos contratos. Hay detalles de la operación, entre ellos la rebaja del montante de 2.700 a 2.100 millones, que han cambiado y que exigen uno nuevo marco burocrático. Se está redactando y ajustando todo de nuevo. También hay opciones sobre la mesa, aunque no del agrado del fondo de inversión, para canalizar el acuerdo a través de una sociedad independiente donde solo se contemplarían los derechos audiovisuales de los firmantes, no de los disidentes.

Oficialmente las cantidades tampoco están asignadas, aunque en el caso del Valencia se sabe que serán alrededor de 118 millones de los cuales hasta el 85 por ciento (el 70 de infraestructuras y el 15 por cien de financiación) podría destinarlos al estadio. La salida de Madrid y Barça no supone una merma sino que simplemente se descuenta su parte del montante global. Desde Mestalla se ha informado a LaLiga de los planes para terminar las obras. También, como ha informado Ser Deportivos Valencia, a las empresas que forman la UTE.

A este respecto, la vicealcaldesa de Valencia, Sandra Gómez, insistió el miércoles en dejar claro que "el Valencia va a contar con recursos económicos y puede comprometerse a acabar el estadio". Sí que se hay una promesa por escrito de presentar un proyecto a las autoridades a finales de año a pesar de las reiteradas negativas a prorrogarle la ATE. De momento no hay decidido nada sobre el cómo y el cuándo, aunque en los planes del Valencia, que busca mayor margen para vender las parcelas, hay alternativas que pasan bien por ajustar los costes al dinero de CVC o por tratar de formalizar un acuerdo con otro fondo para aumentar la inversión por encima de los 100 millones.