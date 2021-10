El Valencia CF tocó fondo en el Benito Villamarín. El escenario no puede ser peor. El proyecto de Meriton se tambalea por enésima vez, José Bordalás no encuentra el rumbo, los jugadores no responden y el equipo pierde puestos en la clasificación al mismo tiempo que se hace pequeño peligrosamente en LaLiga.

Y todo en medio de una crisis institucional y una desafección social que invita al pesimismo. La propiedad ha vuelto a quedarse sin el escudo de los resultados. El 4-1 duele. El baño de realidad asusta. Basta ya. El Valencia no puede seguir así.

La goleada del Betis ha encendido todas las alarmas. El Valencia está en crisis de juego y de resultados. No reconocerlo sería el primer error. Bordalás no encuentra soluciones y el equipo va de mal en peor. Los síntomas cada vez son más preocupantes. La racha empieza a ser muy peligrosa.

El equipo encadena 7 jornadas sin conocer la victoria en LaLiga. No gana desde el 12 de septiembre en Pamplona. Hace ya mes y medio. En ese tiempo solo ha conseguido 3 de los últimos 21 puntos (cuatro derrotas y tres empates) y el objetivo de Europa ha pasado de ser un sueño a una utopía.

El Valencia de Bordalás cada vez se parece más al de Javi Gracia. Lo dicen los números y, lo más grave, las sensaciones. La imagen del capitán José Luis Gayà pidiendo «perdón» público al final del partido evoca al más triste y reciente pasado.

Lo más grave es que el Valencia de Bordalás ha perdido su identidad. El técnico llegó con el objetivo de crecer desde la defensa, pero el Valencia sigue siendo el mismo equipo frágil y vulnerable que encaja goles con alarmante facilidad. Ya son 17 los tantos encajados en las primeras once jornadas. Son números de colista.

Entre las peores defensas de LaLiga

Solo hay dos equipos en todo el campeonato que defienden todavía peor: el Cádiz (18) y el Levante (18). Hasta el colista Getafe es más fiable atrás. Falta contundencia en defensa, en ataque (Marcos André tampoco fue la solución) y hasta en el banquillo. Los cambios no mejoran nunca.

La noche fue dura y puede que no sea la última. El calendario no ayuda. Al contrario, asfixia. El equipo se enfrenta ahora a dos equipos Champions (Villarreal y Atlético) y a la Real Sociedad con la necesidad urgente de reaccionar y levantarse cuanto antes. De no ser así, estaremos ante un nuevo fracaso de Meriton. La afición no se lo merece.