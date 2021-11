Gonçalo Guedes llegó a los 150 partidos oficiales con el Valencia CF en el partido disputado el pasado domingo en el Reale Arena. El jugador luso alcanza un importante cifra de encuentros en su punto de mayor madurez y convertido en uno de los líderes del equipo.

Su estancia en Mestalla ha estado marcada por los altibajos anímicos y deportivos (en sintonía con los últimos años de la entidad), pero de la mano de José Bordalás se ha cargado de responsabilidad.

El futbolista portugués, que contra la Real Sociedad estuvo muy solo en la punta de lanza, lleva este curso 14 choques disputados con una participación de tres goles y tres asistencias, un total de seis tantos producidos -el que más de la plantilla junto a Carlos Soler-.

También es el jugador que más faltas recibe de toda LaLiga (37) fruto de la dificultad para detenerle en transición ofensiva. Bordalás le ha alejado del desgaste de la banda para hacerle actuar en una posición más centrada y ahí ha encontrado su mejor versión, en la que más participa en el juego y también es más determinante.

Su papel este curso contrasta con el que tuvo en el anterior en el que, si bien es cierto que acabó siendo el jugador más productivo de la plantilla, no se entonó hasta el tramo final del campeonato. Hasta la presente temporada, en la que ha cogido galones, la trayectoria de Guedes en el Valencia estuvo marcada por la irregularidad: tramos en los que no dio pie con bola y no encontró su sitio en el campo y otros tramos en los que rindió a un nivel ‘top’. Especialmente impactante fue su primera temporada a las órdenes de Marcelino mostrando una chispa y una determinación muy elevadas.

124 en Liga

Los 150 partidos del portugués (10.280 minutos) se reparten en un total de cuatro competiciones. 124 en el campeonato nacional de Liga, once en la Copa del Rey (incluida la final del año del Centenario), siete en Champions League y ocho en Europa League. En ellos ha marcado un total de 26 goles y repartido 25 asistencias, promediando la generación de un gol cada tres partidos.

Contrato y elevada cláusula

El jugador llegó a Mestalla primero en calidad de cedido y gracias a al gran rendimiento que ofreció con goles de muy bella factura, el club decidió apostar por él y le convirtió fichaje más caro de la historia de la entidad valencianista pagando la friolera de 40 millones de euros al Paris Saint Germain por hacerse con sus servicios. Guedes tiene contrato hasta 2024 y una cláusula de 300 millones.