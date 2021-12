«No podemos marcarnos un objetivo a largo plazo cuando no hemos conseguido los puntos suficientes». Esto dijo Bordalás en la previa del Betis, cuando el equipo enlazaba seis jornadas sin ganar. Ahí la distancia a Europa era de seis puntos. Cinco jornadas después el Valencia ha cogido el tren. Son cinco partidos invicto y dos victorias que ponen al Valencia mirando hacia arriba, de hecho, tanto que los viajes continentales están a la vista. Hace un par de semanas era una temeridad hablar de esas latitudes en la tabla por la dinámica del equipo, tal y como Bordalás defendía reclamando un paso al frente y pese a las ambiciosas palabras de Paulista, a las que no le faltaban parte de razón. La historia del club exige a aspirar a los puestos europeos, pero hasta ahora no había argumentos sólidos para pensar que el equipo es capaz de devolver a Mestalla a Europa. Bordalás debía ponerle remedio y lo ha hecho. En octubre no se podía hablar de Europa, porque para ello debían llegar los puntos de tres en tres. Siguiente parada: ganar al Elche para inaugurar el debate y consagrar el buen momento del equipo.