La localidad gallega de O Carballiño será esta tarde el siguiente escollo del Valencia CF en su objetivo de seguir avanzando rondas en la Copa del Rey. Los de José Bordalás están ilusionados con la competición del KO, pero el Arenteiro está mentalizado en ser un rival duro y tender una ‘trampa’ a los valencianistas, que llegan con bajas especialmente en la zona de retaguardia. La brecha de cuatro categorías, no obstante, obliga a los blanquinegros a tirar de personalidad para resolver el cruce sin excesivo sufrimiento.

Un clima gélido, un ambiente muy caliente en favor del Arenteiro y un terreno de juego con unas condiciones muy distintas a Mestalla son algunas de las adversidades a las que los blanquinegros tendrán que hacer frente. El campo de Espiñedo albergará cerca de 1.500 personas que retiraron sus entradas en dos horas y que quieren ‘apretar’ mucho en favor de su equipo. El césped, además, tiene unas condiciones de bote y circulación de pelota a las que los futbolistas del Valencia se deberán adaptar y los del Arenteiro dominan a la perfección y de las que tratarán de sacar cierta ventaja.

En este contexto, los valencianistas tienen el objetivo de solventar el encuentro con rotaciones. En defensa serán obligadas por las bajas de Omar Alderete y Gabriel Paulista. En principio Mouctar Diakhaby llegará al partido y César Tárrega tiene opciones de ser titular de nuevo en la competición copera. Será un partido para que algunos jugadores menos habituales den un paso al frente: especialmente Marcos André en ataque, Uros Racic en la medular y Yunus Musah en banda derecha tratarán de demandar más minutos en los planes del entrenador. También Jesús Vázquez, que será titular en la izquierda, aprovechará para seguir acumulando minutos y experiencia con el primer equipo.

Bordalás pondrá en liza un once con jugadores menos habituales que tendrán que mostrar personalidad para no caer en la trampa del rival. El técnico alicantino ya dijo en la previa ante el Utrillas que el plan era igualar la intensidad y a partir de ahí que la diferencia de calidad se impusiese. Esta receta, a pesar de que el Arenteiro es un equipo con mucha más materia prima y jugadores que han militado en categorías superiores, se mantiene intacta, ya que la diferencia de calidad en favor del Valencia es importante y el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Rey es suculento, más si cabe en una temporada en la que los blanquinegros no militan en competición europea.

Marcado por el Covid

La semana del Valencia CF ha estado muy condicionada por el pequeño brote de coronavirus en el equipo que ha dejado fuera a José Bordalás, Patri Moreno y Alderete. Esta circunstancia ha desnaturalizado mucho la preparación para el encuentro con el equipo muy pendiente de las pruebas de detección del virus y con la incertidumbre de no saber si iba a perder a más futbolistas. Guillamón y los canteranos serán la solución para el vacío defensivo, mientras que Javier Vidal lo será para el del banquillo.