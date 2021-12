Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, ha vuelto a hablar sobre la situación actual de las obras del Nuevo Mestalla después del anuncio por parte del Valencia de que se van a reanudar las obras en septiembre de 2022. Gómez insiste en que quiere dejar de ver promesas y que es momento de pasar a los hechos y que ahora tiene el club un plazo de 90 días para garantizar económicamente el proyecto: "Vamos paso a paso. El Valencia ha anunciado que quiere acabar las obras, si quieren mantener la ATE vigente tienen que pasar a los hechos. Ya han habido promesas anteriores y ahora solo queremos ver hechos, garantizando los costes de las obras. Esa es la condición que se ha puesto desde la administración pública"

"Estamos en un momento muy importante, la propiedad del Valencia ha anunciado que quiere retomar las obras del Nuevo Mestalla a principios de septiembre de 2022, es decir nueve meses . Es un plazo muy optimista porque tiene que venir acompañado de un proyecto de obra. Pero estoy contenta de ver que la propiedad habla de empezar las obras, pero ya he comentado que no quiero valorar temas de promesas sino hechos. El Valencia sabe que tiene unos días, en plazo ya ha empezado, para garantizar el coste de las obras del Nuevo Mestalla. Si realmente quieren que la ATE siga vigente simplemente tienen que garantizar las obras. Además con los derechos de TV que tienen ahora concedidos ya no hay más excusas ni razones, ya no hace falta esperar a vender el solar de Mestalla para empezar nada. Se pueden dar ya unos plazos y demostrar que van a cumplir con las obras", señala la vicealcaldesa de la ciudad en declaraciones este mismo lunes en el Ayuntamiento.

Un dato importante sobre el que ha querido profundizar Sandra Gómez es la financiación económica que va a recibir ahora mismo el Valencia por parte del CVC y que ya no obliga a tener que vender el solar del viejo Mestalla para poder acometer el proyecto nuevo: "El Valencia ya no necesita vender el solar de Mestalla para empezar las obras del nuevo campo, que era la gran razón por la que ha tratado de justificar la propiedad el motivo del atraso de las obras. Ese motivo ya no existe, no tiene tanto peso porque tienen unos derechos de más de 80 millones de euros que tienen que utilizar en infraestructuras. Es una cantidad importante para llevar a cabo las obras"

Sandra Gómez también ha hablado sobre el último comunicado de la Asociación 'De Torino a Mestalla' en el que pide a la Generalitat Valenciana que sustituya a Meriton para empezar ya las obras del Nuevo Mestalla. En ese sentido ha comentado: "No tiene nada que ver. La obligación de Meriton de acabar las obras del Nuevo Mestalla continua vigente. Eso viene de un convenio entre el Ayuntamiento y el Valencia. Es un espacio que será propiedad del club y que además será una zona deportiva. La ATE era la recalificación urbanística del solar del viejo Mestalla, no tiene nada que ver. Aunque la ATE no este vigente la obligación de acabar las obras continua vigente y se podrá llevar a cabo mañana si hubiera un proyecto aprobado y la voluntad del Valencia de acabar el Nuevo Mestalla".

Por último, sobre la ATE asegura que no es un problema: "Si cae la ATE, tenemos el plan urbanístico que se aprobó en el año 2007, que es el PAI de Mestalla, que sería el proyecto que recalificaría esa zona. Ya no estaría el estadio sino un gran espacio residencial. He de recordar que la ATE fue la recalificación de esa zona para hacer un centro comercial, no me cansaré de decir que la ATE no es más que poner en mitad de la ciudad un espacio comercial y que no tiene repercusión para acabar el nuevo estadio, ni para hacer el polideportivo de Benicalap, ni para que el Valencia pueda vender el solar del viejo Mestalla"