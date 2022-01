Hugo Duro protagonizó una desafortunada acción que marcó el devenir del partido. El delantero del Valencia CF cometió el penalti a Jofre con el que el Espanyol comenzó la remontada en Mestalla. Lejos de protestar se marchó expulsado y hundido. Ya más tarde, el joven futbolista pidió perdón a través de las redes sociales «Se acaba el año de manera amarga. Pedir disculpas a la afición y mi equipo, pero defenderá la camiseta siempre a muerte», aseguraba.

Duro enfiló el camino del vestuario rápidamente dejando una de las imágenes del partido. El delantero se tapó la cara con la camiseta mientras se marchaba del terreno de juego dejando al equipo en inferioridad numérica. Estaba claro que hubo contacto.

Más tarde, en sala de prensa, Bordalás explicó lo que le había dicho el futbolista en el vestuario sobre la acción del penalti. "La jugada del penalti no la he podido ver, Hugo Duro me ha comentado que es el atacante quien lo golpea".