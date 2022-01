El tiempo se acaba. Sábado, domingo y lunes. No queda más. El Valencia apura los últimos días del mercado de invierno para reforzar la plantilla más allá de los fichajes del central Eray Cömert y el centrocampista Ilaix Moriba (sustituto del ya jugador del Atlético de Madrid Daniel Wass). El club trabaja en dos direcciones. Se busca un segundo mediocentro que se ajuste más al perfil de '6' que busca José Bordalás y un jugador de banda que permita dar un salto de calidad al ataque. Estos son los nombres que están encima de la mesa:

Diawara

El mediocentro defensivo de la Roma (24 años) es ahora mismo el mejor posicionado para reforzar el centro del campo del Valencia, pero la operación no es fácil. A favor. El jugador siempre ha dejado claro que veía con buenos ojos la opción del Valencia. En contra, la Roma tendría que acabar aceptando una cesión. El guineano, con otras ofertas menos atractivas, va salir porque no cuenta en los planes de José Mourinho.

Malsa

El Valencia ha reactivado la opción Malsa. El mediocentro del Levante (26 años) es del agrado de Bordalás. El francés encaja en el perfil de '6' que necesita el equipo. Los dos clubes llegaron a un acuerdo a principios de semana, pero la negativa de Manu Vallejo a firmar por el club granota acabó por romper la operación. El Valencia insiste y ha vuelto a interesarse por el jugador, esta vez sin el gaditano de por medio.

Bryan Gil

Es la opción favorita del Valencia para reforzar la banda, aunque también la más difícil. El Tottenham pide más de un millón de euros por la cesión del extremo izquierdo (20 años). Además, habría que asumir la ficha del gaditano. Las diferencias económicas son importantes, pero no insalvables. El Valencia no lo descarta. Es difícil, pero no imposible.

Samu Castillejo

Más factible es la opción Castillejo. El Valencia está en permanente contacto con el jugador (27 años). La operación es más viable en términos económicos. El jugador quiere salir porque ha perdido protagonismo en el Milan y el club 'rossonero' está por la labor de buscar una solución con la que salgan ganando todas las partes.

Manu Vallejo

La operación salida se cierra con Manu Vallejo. El gaditano es el último descarte que queda por salir. Cristian Rivero firmó su cesión al Alcorcón y se une a las salidas de Piccini (Estrella Roja), Álex Blanco (Como) y Jason (Alavés). ¿Dónde firmará Manu? El gaditano tiene un acuerdo con el Deportivo Alavés. El club vasco quiere una cesión, pero el Valencia pretende dinero mediante un traspaso o una opción de compra obligatoria.