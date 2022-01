Gerard Piqué aconsejó a Ilaix Moriba que no se fuera del Barça. Las elevadas peticiones del futbolista y de su agente no gustaron nada a Joan Laporta, pues esperaba que se solidarizara con la difícil situación económica que atravesaba el Barça y finalmente, el mediocentro acabó tomando la decisión de hacer las maletas, dando la espalda al club que le había visto crecer. Se marchó guardando silencio, por la puerta de atrás, y recibiendo una gran cantidad de críticas en las redes sociales. No hizo caso a ninguna de las advertencias y a ningún consejo que le dieron, y acabó firmando por el RB Leipzig. Entre 15 y 20 millones de euros pagaron por él. Ahora ha vuelto a LaLiga para jugar en el Valencia CF.

Cuando tomó la decisión de salir de Barcelona, pese a los consejos de uno de los capitanes de la plantilla, espera hacerlo para triunfar. En el Red Bull Arena, esperaba tener continuidad y seguir con su progresión, pero nada más lejos de la realidad. Se encontró con una competición muy distinta a la española, y apenas ha tenido oportunidades de demostrar su talento en la Bundesliga. No ha sido titular en ningún partido esta campaña, y por esa razón quería cambiar de aires, y regresar a España, donde ya sabía que la puerta del Barça estaba cerrada. El primer día de Ilaix Moriba con Bordalás La afición no perdona a Ilaix, y no iba a recibirle bien, así que el conjunto blaugrana lo tenía claro. Laporta sigue todavía muy molesto con Moriba y con su entorno, incluida su familia, por las maneras en las que dejaron el club, y tiene las puertas completamente cerradas. Finalmente, en su intento por volver al país en el que se crió, Ilaix ha conseguido encontrar un destino, y será el Valencia. De la mano de Bordalás espera triunfar y volver a ser un jugador importante.