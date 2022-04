Sevilla respira valencianismo por los cuatro costados. Y eso que todavía quedan muchas horas para que comience la final de la Copa del Rey en La Cartuja. La afición del Valencia ya ha tomado el centro de la ciudad hispalense. El grueso de la expedición llega este sábado, pero miles de valencianistas ya han comenzado a dejarse notar por la ciudad. El mal tiempo (llovió durante todo el día) no ha frenado a la gente. Sevilla, de momento, es blanquinegra. El único rastro verdiblanco de la noche fueron algunas banderas del Betis que el club regaló a sus socios y que lucían en balcones de la ciudad. En Sevilla anoche mandaba el ‘taronja’ y el reto es que suceda lo mismo en el estadio.

Hay tantas ganas de final que miles de valencianistas no han esperado al sábado y este viernes se desplazaron a Sevilla. Sobre todo por carretera. El trayecto entre Valencia y Sevilla se convirtió en una auténtica caravana con bufandas y banderas en los coches. El valencianismo tomó también las áreas de servicio. Era extraño pasar por una restaurante de carretera y no ver senyeras y camisetas de Valencia. Tampoco pasó desapercibido el minicarro de Cristóbal (el vecino de Picassent que ha viajado en un miniauto con motor de tractor) ni el Seat 600 ‘tuneado’ de José y Santy. «No nos han dejado de pitar en todo el camino. Hasta vosostros los de SUPER que nos habéis adelantado!». Los valencianistas más tempraneros (hay gente que ha aprovechado las fechas para hacer unas minivacaciones) todavía tuvieron tiempo de recibir al equipo en el aeropuerto y en el NH Collection. Este sábado comenzarán a llegar los trenes y los autobuses desde l’Agrupació y muchas localidades de la provincia. La mayoría de autocares salieron anoche de madrugada desde la Avenida del Puerto rumbo a Sevilla.

Sevilla espera el resto de la expedición blanquinegra. Mientras tantos, los que están se dejan notar. El valencianismo tomó algunas de las principales arterias del centro de la ciudad con los cánticos habituales y, como no, con el himno regional. Tampoco faltaron las tracas. Sevilla desde ayer huele un poco a pólvora. Y lo mejor está por llegar. La afición ya ha demostrado que el tiempo no va a ser impedimento de nada. La gente salió a la calle a calentar la final con paraguas y chubasqueros. Anoche ya había ambientazo. Sobre todo en el centro, pero también en La Cartuja. SUPER visitó a un grupo de aficionados del Valencia que viajaron en caravanas y que se instalaron cerca del Parque del Alamillo donde estará ubicada la Fan Zone del Valencia. No les faltaba de nada. Allí, a pocos metros de La Cartuja, durmieron con un sueño, el de todo el valencianismo, celebrar la novena Copa. Amunt!