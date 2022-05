Lo que le faltaba al Valencia en medio de la guerra abierta con la RFEF. La injusta sanción de dos partidos del Comité de Competición a José Luis Gayà no ha sentado nada bien en el seno del club. El malestar con la Federación va a más en este tramo final de la temporada. La entidad de Mestalla no entiende el castigo porque el capitán del Valencia no agredió al levantinista Jorge Miramón y principalmente porque no existe a día de hoy ninguna imagen que demuestre que la acción era merecedora de expulsión.

La única prueba es la redacción de un acta arbitral de Figueroa Vázquez que no explica con exactitud lo que sucedió en el campo. En este sentido, desde el club no se entiende la intervención del VAR porque fue una acción que el árbitro vio en el campo y ya había juzgado con una tarjeta amarilla midiendo sobre el propio césped la intensidad y sobre todo la intención del jugador. La versión de Gayà Competición sancionó al capitán del Valencia con dos partidos fuera, aunque según el Código Disciplinario el castigo podría haber sido hasta de tres partidos. El club no entiende nada. Tampoco el futbolista. Gayà considera que está forcejeando con Miramón y que en ningún momento tiene la intención de hacer daño al levantinista. El árbitro explicó la jugada al capitán y al resto de jugadores del Valencia diciéndoles que había «agresión clara». José entiende que fue una pugna en carrera, como muchas otras que se producen en el campo. El capitán siente que fue el lateral levantinista el primero que fue a buscarlo. Expedientes sancionadores Gayà no podrá jugar contra el Athletic y el Betis. Para colmo, el Valencia ha visto como la RFEF ha abierto un expediente sancionador al capitán por denunciar el polémico arbitraje del último Valencia-Osasuna de LaLiga en Mestalla. Eso dijo: «Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. El árbitro lo ha visto y no ha querido pitarlo. Lucharemos contra todo y seguiremos adelante. «Es lo de siempre. El árbitro, al descanso, nos ha dicho que si hubiera pitado el penalti sobre Bryan Gil lo hubieran quitado desde el VAR porque no había contacto. Tampoco podemos decir nada porque te sacan amarilla como a mi al final del partido. Hacen lo que quieren». Llueve sobre mojado porque la RFEF ya hizo lo mismo recientemente con Ricardo Arias. El embajador y leyenda del club criticó el arbitraje del Elche-Valencia del pasado 19 de marzo en el Martínez Valero: «Venganzas en el deporte no se pueden permitir. A ver si se acaba esta persecución de una vez. Tenemos derecho a la queja. Vamos a quejarnos. Existe un contencioso contra la Federación pues se dice. A ver si hay justicia en el deporte». Las cinco polémicas del Valencia-Levante Se une a la indignación arbitral El polémico arbitraje de Vázquez Figueroa en el Derbi colmó el vaso de la paciencia de Bordalás. El técnico denunció una «corriente» contra el Valencia como consecuencia de la injusta etiqueta que le ha colgado el fútbol español de equipo ‘anti-fútbol’. El Valencia tiene motivos para quejarse del estamento arbitral por todo lo que ha sucedido sobre todo desde el mes de febrero. Las polémicas contra la Real Sociedad (agarrón en el área de Le Normand a Maxi), Athletic (penalti a Hugo Duro y roja perdonada a Dani García ), Elche (gol mal anulado a Guillamón), Rayo Vallecano (penalti claro de Óscar Valentín a Paulista), Osasuna (penalti de Lucas Torró a Bryan y goles anulados a Guillamón y Guedes) y Levante (roja a Gayà y roja perdonada a Son por fingir penalti) han dejado huella y han provocado la indignación del club. Nevera a Figueroa Vázquez El árbitro del Derbi no ha sido designado para ninguno de los diez partidos de la jornada 35 de LaLiga de este fin de semana. Ni en el campo ni el VAR. 14 de 20 árbitros de la semana pasada repiten a diferencia de Figueroa Vázquez. Su gran error técnico, más allá de la roja a Gayà, fue dejar sin la segunda amarilla a Son por fingir un penalti. Te puede interesar: Valencia CF Ya hay árbitro para el Athletic - Valencia CF Opinión Debilitar plantilla por sistema Iglesias Villanueva repita El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Iglesias Villanueva para repetir en el VAR del Ahtletic-Valencia de mañana. El gallego ya estuvo en la sala VOR en la ida de las semifinales de Copa en San Mamés con el penalti a Hugo Duro y la roja que nunca vio Dani García. La historia se repite. El club tiene motivos para sospechar más.