Hugo Duro se convertirá en el primer fichaje del Valencia CF para la temporada 2022/23. Peter Lim ha dado el OK para que el club ejecute la opción de compra de 4 millones de euros al Getafe que estaba estipulada en su contrato de cesión. Anil Murthy se puso en contacto este lunes con el presidente azulón Ángel Torres para comunicarle su intención de cerrar el fichaje del madrileño. La gran incógnita ahora es saber cómo pagará el club los cuatro millones de euros fijados al contado teniendo en cuenta los problemas de liquidez por los que atraviesa. La voluntad del Valencia CF siempre fue ejecutar la opción de compra, aunque faltaba la luz verde de Lim. Ya ha llegado. La liquidez será el último escollo a evitar. La opción alternativa, si no se paga la cantidad al contado, es negociar un traspaso con el Getafe en unas conversaciones que ya han dado su pistoletazo de salida y que todas las partes confían en que acaben en buen puerto. Ya tocaba.

Tal y como ya informó SUPER, el atacante tenía ya hace semanas muy claro su deseo. Esperar hasta el día 15, el máximo plazo, al Valencia CF y no hablar con ningún club mientras. Tampoco con el Getafe. Su deseo era el de quedarse y lo ha conseguido. Se lo ha ganado con su actitud y sus goles. Los 10 que suma entre LaLiga y la Copa ya han elevado su tasación hasta los 8 ‘kilos’, justo el doble de lo que costará al Valencia CF. El atacante madrileño, canterano del Getafe, ya conoce la noticia y se encuentra feliz. Sueño cumplido. Seguirá de blanquinegro. Una buena noticia para la entidad de Mestalla, para una afición que lo ha convertido en uno de sus ídolos y un vestuario que lo consideró como uno más desde el primer día. Su integración no ha podido ser más rápida a todos los niveles. Hugo ha conectado con Mestalla y con los pesos pesados del vestuario. Su premio, más que merecido, es quedarse.

Con el beneplácito de Bordalás

La operación tiene el OK de Lim, pero también cuenta con el beneplácito de Bordalás. El entrenador aseguró por la mañana en rueda de prensa que no sabía nada, pero la realidad es que era consciente de las intenciones del club. Que el primer fichaje del nuevo proyecto tenga el OK de Bordalás es significativo en clave futuro del entrenador. El fichaje de Hugo se había convertido en una prueba del algodón para comprobar las intenciones de Meriton. Y la realidad es que uno de sus soldados jugará la próxima temporada en el Valencia. Bordalás, de todas formas, ha emplazado al club a reunirse «cuanto antes» para planificar la temporada y no dar más ventaja a otros clubes. «Tendremos las reuniones oportunas para mejorar la plantilla dentro de las posibilidades que tenga el club. Se tiene que tratar cuanto antes porque los equipos se están confeccionando. Tengo conocimiento de clubes que tienen prácticamente hechas sus plantillas. Hablaba con un director deportivo que contó su intención de fichar tres-cuatro jugadores para dar un salto a su plantilla». El Valencia ya tiene uno. Ya tocaba.