La afición se echará a la calle el sábado para pedir la salida del Valencia CF de Peter Lim y Anil Murthy. Otra vez. Las colectivos de oposición a Meriton Holdings se han unido para protestar al unísono contra la propiedad. La idea surgió la semana pasada a las puertas de la Asamblea General de Libertad VCF, pero cogió más fuerza de domingo a lunes coincidiendo con la publicación de SUPER de los audios del presidente del Valencia. La indignación por las palabras de Anil ha caldeado el ambiente y ha provocado que la manifestación del sábado adquiera una dimensión mayor. La prueba es que las nueve plataformas valencianistas emitieron este lunes por la mañana un comunicado conjunto condenando el «desprecio absoluto» hacia Meriton y convocando al valencianismo para protestar media hora antes del último partido de la temporada contra el Celta de Vigo que se disputará finalmente el sábado 21 a partir de las 17:30 en Mestalla.

No falta ninguna plataforma contra la gestión del máximo accionista. Libertad VCF, l’Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86, ‘It Must Be Love 86’, VCF Sud, Ciberche, ‘Últimes Vesprades a Mestalla’ y Viachers VCF lanzaron un comunicado de forma conjunta citando a la afición el sábado a las 17:00 en la Avenida de Suecia para «luchar por la supervivencia de nuestro club». Este fue el escrito: «Nuestro club, el Valencia CF, se encuentra en manos de quienes en repetidas ocasiones han demostrado sentir un desprecio absoluto por su historia, su afición y su futuro. Luchar por la supervivencia de nuestro club no es una opción, es un deber. Llamamos a toda la afición valencianista para encontrarnos media hora antes del inicio del último partido de esta liga, el Valencia-Celta de Vigo, en la Avenida de Suecia y convertir este partido en un día de lucha por el futuro de nuestro club. No dejemos que nos silencien, no dejemos que destrocen 100 años de historia del Valencia con total impunidad, no dejemos que le roben al valencianismo su dignidad. El partido más importante del valencianismo lo juega la afición. Ven y hazte oír. #LIMOUT. #LIMGOHOME. #AFICIONHAZTEOIR».

Los nueve colectivos de oposición a Meriton también lanzaron un mensaje a través de sus redes sociales en la misma línea. El objetivo es mentalizar a la afición de que el partido se juega en la calle. «Nuestro VCF está secuestrado por Peter Lim y luchar por su supervivencia es un deber. Por ello hacemos un llamamiento a toda la afición para acudir media hora antes del partido contra el Celta de Vigo a la Avenida de Suecia. El partido más importante lo jugamos en la calle. #LimOUT #LVCF», dijeron.

Como el 8-M y el 11-D

Las protestas contra Meriton se han convertido en una tradición en Mestalla desde que el público volvió al fútbol. Cada minuto 19 el estadio se tiñe de amarillo con los carteles de ‘Lim go home’ a grito de «¡Peter, vete ya, Peter, vete ya!» y «¡Anil, canalla, fuera de Mestalla!». Además, durante los últimos partidos en casa, Libertad VCF ha convocado a la afición al final del partido para protestar en la avenida de Suecia contra la gestión de Lim.

La primera gran manifestación se produjo hace un año. El 8 de mayo de 2021 el valencianismo dijo basta. La masa social del Valencia CF se plantó ante las constantes faltas de respeto de Meriton al club. Alrededor de 8.000 valencianistas se congregaron para una marcha que comenzó en la Plaza de Zaragoza hasta la Avenida de Suecia. Aquella marcha hizo reaccionar al club. «Entendemos vuestro descontento. Podemos y debemos hacerlo mejor. Comenzando por mañana en casa, en Mestalla. Seguiremos trabajando para mejorar ahora, mañana y dentro de muchos años. Juntos lo podemos lograr. Amunt!», escribieron.

Meses después el 11-D, las plataformas aparcaron sus diferencias y se unieron por una causa común: el final de Meriton. La segunda marcha multitudinaria partió desde el Paseo de la Alameda hasta la puerta cero de Mestalla y reunió a alrededor de 15.000 valencianistas «per la dignitat del Valencia». El colectivo ‘It Must Be Love’ también ha destacado en los últimos tiempos por realizar protestas contra la propiedad de forma creativa. La afición volverá a expresarse el 21-M.