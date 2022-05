José Bordalás no ha querido que el incendio de los audios de Anil Murthy todavía sea mayor. El técnico del Valencia CF ha reconocido que "no se nos escapa todo lo que ha salido", pero no ha querido a responder al presidente públicamente después de que este le acusara de tener un "carácter complicado" y pusiera en duda su planteamiento en la final de Copa.

"No voy a opinar al respecto porque yo soy el técnico del equipo. Voy vestido en ropa de entrenamiento y yo hablo únicamente de lo deportivo y del día a día. No se nos escapa todo lo que ha salido, pero no voy a opinar porque no es mi cometido".

Repreguntado por una parte del audio de Anil en el que le señala por el fichaje de Marcos André de 4 a 9 millones, asegura: "No voy a hablar de los audios ni entrar en ningún debate porque no es mi misión. Mi única preocupación es que el equipo dé el máximo rendimiento y el Valencia esté donde merece como entidad, club y afición. El club merece no estar como estas últimas tres temporadas porque si no te refuerzas las posibilidades se reducen".