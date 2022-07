El director deportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha comparecido en rueda de prensa para hacer un balance de cómo está, a estar alturas, la situación de la plantilla de Luciano Spalleti de cara al mercado de fichajes. Y, en concreto, ha tenido palabras sobre Politano, jugador relacionado con el Valencia CF.

“Politano nunca ha estado a discusión. Después si alguno… se quiere marchar y no tiene más el deseo de quedarse en el Napoli… es un ejemplo, no es el caso de Politano. Si hay interés, hay ofertas… nosotros estamos listos para escucharlas. Estamos abiertos a todo", manifestó el director deportivo.

Sus declaraciones llegan una semana después del último episodio en la guerra abierta entre club y jugador. Tras un final de temporada un tanto convulso, el jugador llegó al verano con la idea de buscar nuevos proyectos deportivos. Es ahí donde comenzó a vincularse su figura al Valencia CF de Gattuso.

Fueron sucediendo los días y, con el futbolista todavía de vacaciones, el tira y afloja entre representante, institución y otros clubes era constante. Hasta el punto que Spalleti no se cortó la lengua y manifestó que "Politano creó él mismo esta situación", así como que "nosotros (el club) no hicimos nada".

La versión del club fue, hace unas semanas tajante. "¿En qué equipo no hay comparación y no te cuestionan? Tenemos que ver qué nos dirá", afirmó el míster sobre la competencia en el puesto y el reparto de minutos entre distintos jugadores de la plantilla. "Si no está contento debe traer una oferta acorde en función del valor del jugador, pero no nos ha llegado nada oficial", añadió Giuntoli.

Cambio de postura con Politano

Las palabras del club no gustaron al agente del futbolista, que acto seguido cargó contra la entidad. Dijeron que mi cliente creó el problema él solo, pero no es correcto. Estos juegos no funcionan con nosotros. Le pedimos al entrenador que medie con el club y no mostró ningún interés dejando claro que no confiaba en Matteo”, señaló su agente Mario Giuffredi hace unos días.

Pues bien, ahora desde el club han querido suavizar el asunto. "Seguramente tenemos a muchos jugadores que quieren jugar en el Napoli, vivir en Nápoles… Estamos muy contentos porque la situación es esa. Nosotros nunca hemos puesto en duda a Politano", zanjó Giuntoli.