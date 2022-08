Jornada 2 de LaLiga. Y misma historia. Ya ocurrió en la apertura del campeonato con las críticas de Rafa Mir (aseguró que sufrieron un "penaltito" o con la actitud del presidente del Sevilla, Pepe Castro, quien inconforme con el arbitraje en El Sadar bajó hasta el túnel de vestuarios para replicar al colegiado Del Cerro Grande su trabajo tras el partido. ¿Resultado final? Una simple multa de 602 euros y Rafa Mir se quedó sin sanción.

En otras palabras, en Mestalla se sintió la decisión de Competición como un 'palo' al interpretar que con Gayà se ha sido demasiado injusto con esa sanción de cuatro partidos por unas críticas del pasado año. Pero hay más. El agravio comparativo continuó en la primera jornada, con una roja a Cömert en Mestalla, que cometió una dura entrada (merecedora de la sanción) ante el Girona; ahora bien, Juanmi (Betis) replicó la acción en el Villamarín y no fue expulsado.

La segunda jornada, una vez ya confirmado que Gayà tendrá que cumplir con su sanción al desestimar la justicia ordinaria el recurso del Valencia CF por su capitán, vuelve la polémica. Primero Catoira, director deportivo del Espanyol y luego Kang In. ¿Recibirán el mismo castigo que Gayà?

Tensión en Cornellà por la expulsión de Sergi Gómez

El 0-2 entre el Espanyol y el Rayo no estuvo exento de polémica. Solo en la primera mitad fueron expulsados primero Lejeune (Rayo) y Sergi Gómez (Espanyol). Ahora bien, desde el vestuairo 'perico' entendieron que la decisión de expulsar a su central fue desmesurada y que pudo estar condicionada por haber expulsado anteriormente y muy pronto a un rival.

Catoira bajó muy enfadado al túnel de vestuarios al descanso para tener una 'conversación' con Figueroa Vázquez. "En el descanso del partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Espanyol, Domingo Catoira, se dirigió a mí en los siguientes términos: ‘Anda que te habrás quedado a gusto", fueron los términos en los que se dirigió al colegiado según el acta.

Polémica en Mallorca por los penaltis al Betis

También estalló Kang In, futbolista del Mallorca, por el doblete de penaltis pitado en contra. Sobre todo por el segundo, que llevó al Betis a imponerse 0-2 con un doblete de Borja Iglesias. El exvalencianista cargó contra González Fuertes en los micrófonos de Movistar a pie de campo.

"Yo creo que el segundo penalti no tiene sentido. Es lo que yo he visto desde el campo. Espero que el árbitro sea justo con todos los equipos, porque no sé si lo está siendo", aseguró.