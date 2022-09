Luis Enrique ha comparecido en rueda de prensa para valorar su última lista previa a la definitiva del Mundial de Catar. El seleccionador no se ha referido directamente a José Luis Gayà y Hugo Guillamón, pero sí ha dejado reflexiones interesantes. Preguntado por la ausencia de Sergio Ramos, afirma que ha convocado a "los mejores" y que "si empezara mañana el Mundial esta sería la lista". Además, ha explicado que prácticamente está descartada la posibilidad de llevar tres laterales izquierdos por la polivalencia de Marcos Alonso. Así fue la rueda de prensa:

Ausencia de Ramos y Aspas.

"Cada vez que entran a lista hay jugadores que no entran, pero me gustaría más hablar de los que están. No tengo problemas en hablar de ellos, da más morbo, pero no quiero entrar en ese juego. Llevo a los 25 que considero que son los mejores. Para mí es una gran noticia ver Sergio compitiendo de manera continuada, a partir de ahí, considero que los mejores para venir en su posición son los que he convocado y el resto fumata blanca. Yo no regalo convocatorias. Si mañana empezara el Mundial esta sería la lista, jugarían estos

Nico y Borja Iglesias, novedades.

"Vienen nuevos, Nico lo conocemos de categorías inferiores y su proyección en el Athletic, es un jugador de banda, un extremo puro. Está en un proceso de mejora, se está acercando al gol y es un jugador interesante. Queremos verlo en primera persona. A Borja lo conozco porque coincidió conmigo en el Celta. Es un jugador que lo lleva haciendo muy buen, puede jugar de 9, tiene gol, me gusta mucho, me gusta su estilo. Es un jugador muy interesante".

Asensio, Jordi Alba y Ferran no juegan.

Asensio hizo una convocatoria en junio excepcional, ahora está en una situación diferente, pero va a venir con la misma ilusión y nos puede aportar mucho. Jordi y Ferran van participando más, pero me fío muy mucho de lo que dan conmigo. No tengo por qué perder la confianza porque no jueguen en sus clubes. Cada caso lo voy a analizar. Voy a llevar a los que considere mejores. Si me tengo que quedar entre lo que hacen con la selección y lo que hacen conmigo, me quedo conmigo.

Marcos Alonso no está. ¿Caben tres laterales en la lista?

La lógica en el lista es difícil. Difícilmente llevaremos tres laterales o cinco centrales. Nuestra mentalidad es atacar y seguro que viene algún delantero más.

La baja de Ansu Fati.

Lo metimos en junio para que se metiera en dinámica de grupo, para tener el contacto, estaba mejor, no lo hicimos participar, pero solo ha jugado uno de titular en su club. Ojalá recupere su nivel y volvamos a ver al mejor Ansu, pero ahora mismo no lo veo, pero está en el momento de coger confianza, tenemos muchas esperanzas. Yo he sido el primero que lo he convocado cuando no jugaba en su club.

¿Cambios para la lista del Mundial?

No está cerrada la puerta para ningún jugador español. No lo sé, pero los que repiten es que me gustan mucho.

La situación de Raúl de Tomás.

No es una situación fácil. Vino en las últimas convocatorias, es una situación anómala porque aquí no hay ninguna posibilidad de verlo, pero no puede decir ni una cosa ni la otra.

El estado de Gavi.

Lo veo muy bien, verlo cómo jugó en Munich y en cada estadio, es una maravilla, lo intentaremos disfrutar, lo vamos a exigir aunque tenga 18 años. Estamos muy contento de volver a ver a todos los jugadores.

Oyarzabal y Dani Olmo, lesionados.

Con Mikel lo único que hay que esperar es que pase el tiempo y vaya recuperando sensaciones. Su objetivo es recuperarse y volver a sentir buenas sensaciones con la Real. Si luego llega o no llega, ya veremos. Ahora es imposible saberlo. Lo he llamado 3 ó 4 veces, pero no hemos habladod e Mundial ni de fechas. Con Dani Olmo no he hablado, pero es una lesión menor, nada preocupante y en breve estará en disposición de jugar. Ya veremos.

Lista de 25.

No hay una fórmula matemática. Pueden haber cambios de aquí a la última lista. Al Europeo llevamos 24 y volvería hacer lo mismo. Podría haber traído 26 ó 23. La normativa ha cambiado, ahora los tres que se quedan fuera pueden ir al banquillo.

Riesgo de lesiones.

Miedo no tengo, me fastidia ver lesionados porque un Mundial se juega muy pocas veces, pero en la última lista de junio utilizamos dos equipos diferentes. Ojalá no haya bajas, pero estamos preparados si las hay.

Los tres porteros.

Son los tres que considero mejores. Me generan mucha confianza los tres. Los tres podrían ser titular, estoy muy contento y espero que sigan en esa línea.

Además, el seleccionador sub-21 Luis De la Fuente no ha descartado que Hugo pueda bajar en verano de 2023 a la Rojita para disputar el Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía. "Veremos lo que pasa, son jugadores (Hugo y Pino) de dinámica ya de absoluta, pero para un evento de esas características como un Europeo veremos, tendríamos que hablar con la dirección deportiva y el seleccionador".