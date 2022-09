Edinson Cavani jugó el pasado sábados sus primeros minutos con la camiseta del Valencia CF. No fueron pocos. Nada más y nada menos que 72 minutos, a pesar de que, según reveló Gattuso en el pospartido, el uruguayo le había confesado que estaba en condición de jugar alrededor de 30/35 minutos.

Del debut del ‘matador’ se pudieron extraer varias conclusiones: la primera de ellas es que su liderazgo es evidente y contagioso. Un futbolista de semejante estatus le viene como anillo al dedo a una plantilla tan joven. Cavani demostró estar ‘enchufado’ desde el primer minuto y lo refrendó pidiendo el balón siempre que podía, protestando al colegiado jugadas polémicas o sacando esa garra que le hace querer siempre más.

Por otro lado, también quedó en evidencia que el charrúa todavía no ha alcanzado el punto competitivo necesario para ofrecer su mejor versión, algo completamente lógico y natural teniendo en cuenta que no hizo pretemporada y ha estado varios meses sin competir. A nivel colectivo, la mejor conexión con sus nuevos compañeros todavía está por llegar, y los datos así lo reflejan: Cavani únicamente entró en contacto con el balón en 16 ocasiones (91% de acierto en pases). Y eso que no fue un encuentro en el que el Valencia sufriera problemas para crear peligro al rival.

Una de las claves de la temporada será revertir esta situación. Cavani es el jugador más diferencial en ataque de la plantilla y, en el momento en el que disponga de situaciones de peligro, sus números no van a dejar de crecer.

trabajo ‘sin descanso’ Por decisión suya, Cavani no fue convocado con Uruguay y se queda en València para seguir poniéndose en forma. Este lunes, en el día libre del equipo, subió a sus redes sociales un vídeo realizando trabajo físico por su cuenta.