Tras dos semanas de parón de selecciones, la liga se reanuda en clave valencianista el domingo a las 14:00h contra el Espanyol en el RCDE Stadium. Y precisamente, en la rueda de prensa de hoy previa al encuentro, ha hablado Sergi Gómez, defensa perico que recientemente ha sido nombrado capitán. El zaguero ha destacado la importancia del partido contra los de Gattuso.

"No hay que hablar de finales, pero la mentalidad debe ser como si lo fuera. Son puntos importantes. Todo pasa por hacer un gran partido y seguir creyendo en el proceso. No logramos el premio que merecimos", expresó el jugador añadiendo que quieren "la victoria ya" y que "no hay mejor escenario" que en su "estadio".

"Sabemos los jugadores y el entrenador que tiene el Valencia. Tiene otro aire, pero la clave para ganar pasa por nosotros. Llevamos dos semanas entrenando bien", indicó el lateral izquierdo sobre la preparación durante el parón de selecciones.

Partido contra el Valencia

Respecto al uso de diferentes sistemas de juego del club, Gómez afirmó que "cada partido te da la posibilidad de hacer una cosa u otra" y que "el técnico siempre actúa en función del rival". "Es un tema táctico, nos sentimos cómodos y puede ser una solución para muchos encuentros", recalcó el catalán.

Por otra parte, el jugador analizó el problema defensivo del equipo blanquiazul en Liga, que lleva 12 goles en contra en seis partidos. "Somos conscientes de que tenemos que bajar la cifra, pero esos goles llegaron por errores puntuales. Es más fácil corregir eso que el sistema de juego", destacó el lateral izquierdo.

Luchar hasta el final

En cuanto al cambio de entrenador, de Vicente Moreno a Diego Martínez, el defensa manifestó que "son estilos diferentes. La plantilla del curso anterior llevaba un año de rodaje con Vicente Moreno" y "tenía un estilo marcado".

"Con Diego Martínez hay un tema mental, de espíritu, de querer pelear hasta el final, de no verse superado. En estos partidos demostramos que empujamos hasta el final. Eso es importante", concluyó el '24' perico.