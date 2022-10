La renovación de Hugo Guillamón será oficial en breve. El centrocampista del Valencia CF va a firmar este lunes su nuevo contrato que le vinculará al Valencia hasta el 30 de junio de 2026. La renovación estaba pactada desde hace semanas, tal y como ha ido informando SUPER. Solo quedaba la firma y el anuncio oficial del club.

En Singapur además de la renovación de Gayà, que Gattuso da por "segura", el técnico y Peter Lim también trataron la renovación de Hugo Guillamón (pactada hasta junio de 2026) y las de Mouctar Diakhaby y de Toni Lato. «Hemos hablado de Diakhaby, de Guillamón, de Toni Lato. De todos lo jugadores que van a acabar el contrato. No soy el representante de jugadores, pero hemos hablado no solo de José, sino de otros jugadores que acaban contrato en la 2022/23. La propuesta estoy seguro de que les llegará. Yo no sé si luego firmarán. No soy representante. Ahora los jugadores tienen que aceptar las ofertas. No solo es importante para mí, sino también para el club. Creo que lo mejor es dar continuidad al proyecto. Cambiar seis o siete jugadores cada año es difícil».

El técnico del Valencia CF fue más allá con Mouctar Diakhaby y aseguró que «si se va a cero creo que es un daño para el club. Tenemos que solucionar y trabajar juntos. Cuando Layhoon está aquí me está ayudando mucho en esto», decía.

La renovación de Hugo Guillamón se une a la de Giorgi Mamardashvili hasta el 30 de junio de 2027. El club hizo oficial la ampliación de contrato del portero georgiano el pasado 19 de septiembre. La siguientes pueden ser las del capitán José Luis Gayà (cinco temporadas más) y la ya firmada de Jaume Domènech hasta 2025. El club, a petición de Gattuso, también trabaja en las renovaciones de Mouctar Diakhaby y Toni Lato.