El Valencia sigue trabajando con la mente puesta en el partido contra el Elche CF en Mestalla con el objetivo de asentar su gran estado de forma con una victoria que le permita seguir instalado en zona Europea y mirando hacia arriba. En la segunda sesión de la semana no pudo contar nuevamente con Hugo Guillamón ni Samu Castillejo.

La política que se está llevando esta temporada en la inmensa mayoría de casos está siendo la de la precaución para no agravar molestias y no se está arriesgando con el estado de salud de ningún jugador salvo en casos de máxima necesidad. En la sesión del lunes hicieron gimnasio y carrera y en la del martes tampoco han participado con el resto de sus compañeros, aunque no se les puede descartar para el sábado.

Quién sí saltó al césped a pesar de ausentarse del primer entrenamiento de la semana fue Edinson Cavani. El delantero charrúa está en plena forma después de un gran partido en El Sadar en el que solamente le faltó marcar un gol, pero en el que dejó buena muestra de sus habilidades. Apunta de nuevo al once contra el Elche en Mestalla.

Nico González ya está en plenitud de condiciones después de la gastrointeritis que padeció el viernes pasado y es una de las opciones que maneja Gennaro Gattuso para jugar como pivote posicional en caso de que Hugo Guillamón no llegue al encuentro al cien por cien.