El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha aventurado este miércoles que el partido de mañana ante el Valencia en Mestalla será "bastante abierto" ante un rival que "se dedica a jugar" y que "ha cambiado mucho" respecto al del año pasado, cuando se enfrentó a él en Liga y en la final de la Copa del Rey.

Pellegrini manifestó en rueda de prensa que afronta el duelo de mañana con todo y que no se ve "en ninguna obligación" de cuidar a sus internacional porque "ninguno" le ha pedido "ser cuidado: por supuesto que tendrán en la cabeza jugar un Mundial luego, pero hasta el momento han tenido un compromiso con el club y ni me han hecho sentir que no quieran jugar", aseveró.

Se refirió el chileno al caso concreto del mediocentro argentino Guido Rodríguez, quien sufrió un golpe en la cadera ante el Ludogorets búlgaro en Liga Europa y quien finalmente, pese a que estuvo en duda "hasta el final" para el duelo ante el Sevilla del pasado domingo, "lo jugó" y ahora será convocado para Valencia.

Abundó el técnico de Santiago en las virtudes del cuadro entrenado por el italiano Genaro Gattuso, del que dijo que "tiene delanteros importantes" y, aunque "ha tenido un pequeño bajón en resultados" tras "un muy buen comienzo de campaña", se dedica a jugar, por lo que auguró "un partido bastante abierto".

Repasó el estado de la enfermería bética, en la que "siguen lesionados Juanmi, Luiz Felipe y Joaquín" y "no llegan a este partido", en la que "Guido no entrenó por precaución pero estará en la lista de citados" y Claudio Bravo y Pezzella tienen problemas físicos de cuya evolución estará pendiente.

La polémica del Derbi contra el Sevilla

Pellegrini comentó también la expulsión de Nabil Fekir en el duelo ante el Sevilla y consideró que el galo "tiene un temperamento importante" y que "si igual se tirase más al piso tendría que aguantar menos el balón y le pitarían más faltas".

"Tiene un temperamento que no va a cambiar y tiene que saber controlar en algunas acciones, pero me quedo más con un Fekir que aguante el balón a uno que se tire permanentemente", dijo.

Entre otros asuntos, consideró "lamentable" que adquieran protagonismo dentro del terreno de juego personas ajenas a los jugadores con acciones "extradeportivas", en referencia al director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', y reiteró la primacía que, a su juicio, debe tener el criterio del árbitro sobre el VAR. "Hay que saber si manda más el árbitro o el VAR, yo ahorraría decirle al árbitro que vaya a la pantalla", señaló.